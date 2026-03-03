El único actor que ganó dos Óscar por el mismo papel en una película. 45 años después volvió a hacer historia al vender uno de esos premios

En la historia de los Óscar hay una serie de récords bastante curiosos, pero hay uno que sobresale con luz propia y que muchos desconocen: hay un actor que ganó dos Óscar por su trabajo en la misma película, lo cual no impidió que luego tardase la friolera de 34 años en volver a trabajar en el cine. Me refiero a Harold Russell.

Russell era un veterano de la II Guerra Mundial que debutó como actor en el cortometraje documental 'Diary of a Sargeant'. La casualidad quiso que el director William Wyler lo viera y decidió ficharlo para dar vida a Homer Parrish en 'Los mejores años de nuestra vida'. Una decisión sin especial relevancia, pero la cosa cambió cuando la película se convirtió en todo un fenómeno.

Un triunfo insólito

Tras arrasar en taquilla -solamente en Estados Unidos recaudó más de 23 millones de dólares de la época-, 'Los mejores años de nuestra vida' consiguió 8 nominaciones a los Óscar, entre ellos una para Russell en la categoría de mejor actor secundario.

La cuestión es que en la Academia no confiaban demasiado en la posibilidad de que Russell se llevase la preciada estatuilla, lo que les motivó a concederle un Óscar honorífico durante la gala por "llevar ayuda y consuelo a los veteranos discapacitados a través del medio cinematográfico". El problema es que luego en la gala celebrada en 1947 también se leyó su nombre cuando se entregó el galardón de mejor actor secundario, dándole así un récord que nunca ha vuelto a ser igualado.

Hoy en día, un fenómeno así habría disparado su carrera en el cine, pero Russell decidió seguir el consejo de Wyler de retomar su educación, tal y como él mismo comentó en 1966 en una entrevista concedida a Los Angeles Times: "Wyler me dijo que debería volver a la universidad porque no había mucha demanda para un hombre sin manos en la industria cinematográfica. Pensé que tenía razón".

Eso supuso que no volvió a trabajar en el cine hasta 34 años después en 'Max's Bar', uno de los primeros largometrajes de Richard Donner ('Los Goonies'). Posteriormente participó en un par de series de televisión y su última aparición en pantalla tuvo lugar en 1997 en 'Ciudad de perros'. Eso sí, cuando volvió a ser realmente noticia fue en cinco años antes por su decisión de vender una de sus estatuillas doradas.

El propio Russell confesó en Los Angeles Times que estaba pasando por un mal momento económico -necesitaba dinero por un problema de salud de su mujer-, por lo que decidió subastar el Óscar al mejor actor secundario. Desde la Academia se ofrecieron a darle un préstamo, pero él rechazó tal posibilidad, aunque no fue plato de su gusto: "No pido compasión. Me siento mal por ello. En mi interior, miro la repisa de mi chimenea y veo que un Oscar y el otro deberían estar ahí, pero no están". Finalmente consiguió 55.000 dólares con este movimiento.

