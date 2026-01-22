HOY SE HABLA DE

Oscars 2026. Lista completa de nominaciones a los premios de cine de Hollywood: 'Los pecadores' bate récords y toma ventaja respecto 'Una batalla tras otra'

Danielle Brooks y Lewis Pullman anuncian los candidatos a los premios de la Academia de cine

Oscars 2026
Llegó una de las grandes citas ineludibles para todo amante del cine. La Academia de cine de Hollywood acaba de anunciar las nominaciones a los premios Oscar 2026. Los encargados de recitar las nominaciones a las 24 categorías de los premios han sido Danielle Brooks ('El Pacificador') y Lewis Pullman ('Thunderbolts'). 

En el ambiente distendido habitual y con el madrugón que eso supone (son las 5:30 de la mañana en Los Angeles), hemos ido sabiendo las diferentes películas y actores que tendrán cita en la ceremonia de entrega. Arranca así la cuenta atrás para la 98ª edición de los premios, que se celebrará el 15 de marzo con Conan O'Brien de presentador.

Sonaba fuerte y finalmente la película que ha arrasado en las nominaciones ha sido 'Los pecadores' que, con 16 menciones, ha batido récords históricos. Pero ojo porque 'Una batalla tras otra' le sigue más de cerca de lo que podamos pensar, con 13. Estas dos películas, junto a 'Marty Supreme' (9) y 'Hamnet' (8) serán las que nos lleven por la batalla en las principales categorías.

Por cierto, tenemos mención española ya que 'Sirat' repite la hazaña de los Globos de Oro y tiene nominación tanto a mejor película internacional como a mejor sonido. Esperemos que esta vez sí que se lleve algo... a pesar de que está difícil porque, tal como se ve, la 'Valor sentimental' de Joachim Trier ha encantado a los académicos con sus 9 nominaciones.

Todos los nominados a los Oscars 2026

Mejor película

Mejor dirección

  • Chloe Zhao (Hamnet)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
  • Ryan Coogler (Los pecadores)

Mejor actor protagonista

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Los pecadores)
  • Wagner Moura (Agente secreto)

Mejor actriz protagonista

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Delroy Lindo (Los pecadores)
  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning (Valor sentimental)
  • Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)
  • Amy Madigan (Weapons)
  • Wumi Mosaku (Los pecadores)
  • Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor guion original

Mejor guion adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor película animada

Mejor película internacional

Mejor documental

  • La solución al estilo de Alabama
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

  • Todas las habitaciones vacías
  • Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud
  • Children No More: Were and are Gone
  • El diablo está ocupado
  • Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The girl who cried pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor cortometraje

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • El drama de época de Jane Austen
  • The Singers
  • Deux personnes échangeant de la salive

Mejor casting

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Agente secreto
  • Los pecadores

Mejor dirección de fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Suprmene
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor banda sonora original

  • Begonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor canción original

  • “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
  • “Golden” (Las guerreras KPop)
  • “Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)
  • “I Lied To You” (Los pecadores)
  • “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)
  • “Train Dreams” (Sueños de trenes)

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sirat

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1
  • Jurassic World: Renacer
  • The Lost Bus
  • Los pecadores

Cómo ver los Óscar 2025

¿Quiénes ganarán?, ¿serán tan predecibles como de costumbre? las preguntas a estas y más respuestas las sabremos la madrugada del 15 al 16 de marzo (hora española). La ceremonia arranca a las 4 de la tarde en Los Angeles, esto nos lleva a la medianoche hora peninsular española (en EE.UU. ya habrían aplicado el cambio de hora de verano).

En Estados Unidos se emite por ABC y la plataforma Hulu, mientras que en España lo podremos ver a través de Movistar Plus+, como es habitual. Y si verlos por televisión o Internet no es una opción, ya sabéis que aquí tendremos 

