Oscars 2026. Lista completa de nominaciones a los premios de cine de Hollywood: 'Los pecadores' bate récords y toma ventaja respecto 'Una batalla tras otra'

Llegó una de las grandes citas ineludibles para todo amante del cine. La Academia de cine de Hollywood acaba de anunciar las nominaciones a los premios Oscar 2026. Los encargados de recitar las nominaciones a las 24 categorías de los premios han sido Danielle Brooks ('El Pacificador') y Lewis Pullman ('Thunderbolts').
En el ambiente distendido habitual y con el madrugón que eso supone (son las 5:30 de la mañana en Los Angeles), hemos ido sabiendo las diferentes películas y actores que tendrán cita en la ceremonia de entrega. Arranca así la cuenta atrás para la 98ª edición de los premios, que se celebrará el 15 de marzo con Conan O'Brien de presentador.
Sonaba fuerte y finalmente la película que ha arrasado en las nominaciones ha sido 'Los pecadores' que, con 16 menciones, ha batido récords históricos. Pero ojo porque 'Una batalla tras otra' le sigue más de cerca de lo que podamos pensar, con 13. Estas dos películas, junto a 'Marty Supreme' (9) y 'Hamnet' (8) serán las que nos lleven por la batalla en las principales categorías.
Por cierto, tenemos mención española ya que 'Sirat' repite la hazaña de los Globos de Oro y tiene nominación tanto a mejor película internacional como a mejor sonido. Esperemos que esta vez sí que se lleve algo... a pesar de que está difícil porque, tal como se ve, la 'Valor sentimental' de Joachim Trier ha encantado a los académicos con sus 9 nominaciones.
Todos los nominados a los Oscars 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloe Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Ryan Coogler (Los pecadores)
Mejor actor protagonista
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Los pecadores)
- Wagner Moura (Agente secreto)
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckey (Hamnet)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renata Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Los pecadores)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgard (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wumi Mosaku (Los pecadores)
- Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor película internacional
- Agente secreto
- Un simple accidente
- Valor Sentimental
- Sirat
- La voz de Hind
Mejor documental
- La solución al estilo de Alabama
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud
- Children No More: Were and are Gone
- El diablo está ocupado
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Los pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Suprmene
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kohuno
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor banda sonora original
- Begonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Un batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
- “Golden” (Las guerreras KPop)
- “Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)
- “I Lied To You” (Los pecadores)
- “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)
- “Train Dreams” (Sueños de trenes)
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World: Renacer
- The Lost Bus
- Los pecadores
Cómo ver los Óscar 2025
¿Quiénes ganarán?, ¿serán tan predecibles como de costumbre? las preguntas a estas y más respuestas las sabremos la madrugada del 15 al 16 de marzo (hora española). La ceremonia arranca a las 4 de la tarde en Los Angeles, esto nos lleva a la medianoche hora peninsular española (en EE.UU. ya habrían aplicado el cambio de hora de verano).
En Estados Unidos se emite por ABC y la plataforma Hulu, mientras que en España lo podremos ver a través de Movistar Plus+, como es habitual.
