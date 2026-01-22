Oscars 2026. Lista completa de nominaciones a los premios de cine de Hollywood: 'Los pecadores' bate récords y toma ventaja respecto 'Una batalla tras otra'

Llegó una de las grandes citas ineludibles para todo amante del cine. La Academia de cine de Hollywood acaba de anunciar las nominaciones a los premios Oscar 2026. Los encargados de recitar las nominaciones a las 24 categorías de los premios han sido Danielle Brooks ('El Pacificador') y Lewis Pullman ('Thunderbolts').

En el ambiente distendido habitual y con el madrugón que eso supone (son las 5:30 de la mañana en Los Angeles), hemos ido sabiendo las diferentes películas y actores que tendrán cita en la ceremonia de entrega. Arranca así la cuenta atrás para la 98ª edición de los premios, que se celebrará el 15 de marzo con Conan O'Brien de presentador.

Sonaba fuerte y finalmente la película que ha arrasado en las nominaciones ha sido 'Los pecadores' que, con 16 menciones, ha batido récords históricos. Pero ojo porque 'Una batalla tras otra' le sigue más de cerca de lo que podamos pensar, con 13. Estas dos películas, junto a 'Marty Supreme' (9) y 'Hamnet' (8) serán las que nos lleven por la batalla en las principales categorías.

Por cierto, tenemos mención española ya que 'Sirat' repite la hazaña de los Globos de Oro y tiene nominación tanto a mejor película internacional como a mejor sonido. Esperemos que esta vez sí que se lleve algo... a pesar de que está difícil porque, tal como se ve, la 'Valor sentimental' de Joachim Trier ha encantado a los académicos con sus 9 nominaciones.

Todos los nominados a los Oscars 2026

Mejor película

Mejor dirección

Chloe Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Ryan Coogler (Los pecadores)

Mejor actor protagonista

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Los pecadores)

Wagner Moura (Agente secreto)

Mejor actriz protagonista

Jessie Buckey (Hamnet)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renata Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Los pecadores)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (Weapons)

Wumi Mosaku (Los pecadores)

Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor película animada

Mejor película internacional

Agente secreto

Un simple accidente

Valor Sentimental

Sirat

La voz de Hind

Mejor documental

La solución al estilo de Alabama

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud

Children No More: Were and are Gone

El diablo está ocupado

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Agente secreto

Los pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty Suprmene

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor montaje

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kohuno

Los pecadores

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor banda sonora original

Begonia

Frankenstein

Hamnet

Un batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original

“Dear Me” (Diane Warren: Relentless)

“Golden” (Las guerreras KPop)

“Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)

“I Lied To You” (Los pecadores)

“Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)

“Train Dreams” (Sueños de trenes)

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sirat

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Jurassic World: Renacer

The Lost Bus

Los pecadores

En elaboración

Cómo ver los Óscar 2025

¿Quiénes ganarán?, ¿serán tan predecibles como de costumbre? las preguntas a estas y más respuestas las sabremos la madrugada del 15 al 16 de marzo (hora española). La ceremonia arranca a las 4 de la tarde en Los Angeles, esto nos lleva a la medianoche hora peninsular española (en EE.UU. ya habrían aplicado el cambio de hora de verano).

En Estados Unidos se emite por ABC y la plataforma Hulu, mientras que en España lo podremos ver a través de Movistar Plus+, como es habitual. Y si verlos por televisión o Internet no es una opción, ya sabéis que aquí tendremos

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2025