Drama histórico, duelo y naturaleza. Por qué 'Hamnet' es "la película más hermosa de Chloé Zhao"

'Hamnet' se adentra en el origen del dolor y la creación artística desde una perspectiva poco habitual. Dirigida por Chloé Zhao y basada en la celebrada novela de Maggie O’Farrell, la película reconstruye la vida familiar de William Shakespeare desde un ángulo lateral, alejándose del genio literario para fijar la mirada en el duelo, el amor conyugal y la pérdida. En España podremos verla en cines a partir del 23 de enero de 2026.

Ser o no ser, esa es la cuestión

En el nuevo vídeo de 'La crítica de Álex', Alejandro G. Calvo define 'Hamnet' como una de las películas importantes del año y una clara aspirante a la temporada de premios. Señala que "es una de las pelis que van de punta de lanza para los próximos Oscars" y recuerda que ya acumula múltiples nominaciones en premios clave. Destaca además el regreso de Chloé Zhao tras 'Nomadland' y 'Eternals', subrayando que aquí vuelve a un terreno más personal:

"Chloé Zhao practica lo que se ha denominado un neorrealismo norteamericano, de nuevo cuño, poniendo la cámara en los márgenes de la sociedad, dignificando a gente que se ha quedado fuera del sistema".

En 'Hamnet', explica, ese realismo se transforma: "Aquí varía un poco. Es la película en la que más maliquea, y maliquear es muy difícil porque es muy fácil cagarla y resultar cursi, absurdo o falsamente poético. Y a Chloé Zhao le sale".

Uno de los aspectos que más destaca es el tratamiento visual y sensorial de la película. Álex insiste en que Zhao "se autocontrola mucho", evitando que todo el metraje flote constantemente, pero permitiéndose "muchos momentos de belleza casi onírica, belleza lírica". Por otro lado, el pilar absoluto de 'Hamnet' es Jessie Buckley. “El Oscar sí que es para Jessie Buckley, que se lo den ya, que nos ahorren todo este camino de premios”, afirma con contundencia.

Sin embargo, pese a su entusiasmo, también señala problemas concretos. Le resulta chocante el cambio respecto al libro original, donde la protagonista absoluta es ella, mientras que en la película "el peso de William Shakespeare crece" y acaba quedando más equilibrado, algo que "cambia significativamente el significado de la obra". Critica además con dureza una escena concreta: la inclusión del monólogo del "ser o no ser" fuera de contexto. Para él, es un subrayado innecesario dentro de una obra que, en conjunto, es excelente: "Creo que es una grandísima película y que es la mejor de Chloé Zhao".

