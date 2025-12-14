Stephen Lang tiene muy claro que 'Titanic' es la mejor película de James Cameron: "Es genial, me vuelve loco"

Quedan apenas unos días para el estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza' este próximo viernes 19 de diciembre. La película de James Cameron está llamada a arrasar en taquilla y pronto conoceremos más detalles sobre ella, pero ahora nos gustaría llamar vuestra atención sobre el hecho de que tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Sam Worthington y Stephen Lang en la que hablamos sobre ella.

A continuación encontraréis lo que los actores que dan vida a Jake Sully y Quaritch nos comentaron sobre ella, y también la respuesta de ambos a cuál es su película favorita dirigida por Cameron.

Esta es la tercera vez que vuestros personajes se enfrentan en la saga. ¿Qué fue lo que más os sorprendió de la interpretación del otro en 'Avatar: Fuego y ceniza'. Qué os hizo pensar, wow, nunca lo había hecho antes?

Stephen Lang: Esa es una muy buena pregunta, en realidad. Porque una de las cosas de la interpretación de Sam es que está realmente en el centro de esta franquicia, con toda la genialidad y Neytiri, Kiri y el otro personaje. Y Sam siempre ha sido realmente la roca. Y lo que es muy interesante es ver a la roca perder el control. Creo que he visto el personaje de Jake perder el control de las circunstancias alrededor de él. Eso es lo que he observado sobre su interpretación.

Sam Worthingon: Siempre pienso que Stephen es un tipo divertidísimo en la vida real. Me parece tronchante. Este es, sin duda, Stephen robándose el show en esta película. El personaje de Quaritch, que es extremadamente carismático, estás viento el lado de él que no has visto antes. Es muy voluble. Estoy feliz de que Stephen haya podido mostrar ese lado de él porque creo que ha hecho avanzar la saga.

Stephen Lang: Habiendo dicho eso, le doy mucho crédito a Jim Cameron por esto porque es él que nos guía a través de él y hace la escritura para nosotros. Y es él quien nos ha permitido, creo, expandir el paladar de estos personajes.

'Avatar: Fuego y ceniza' tiene algo de batalla de final, de culminación de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿tuvisteis esa sensación cuando acabasteis vuestro trabajo en la película o qué fue lo que pasó por vuestra cabeza entonces?

Sam Worthington: Sí, es una buena pregunta. Creo que esta es la culminación de esta trilogía. Creo que la idea detrás de ella, ¿sabes? La dos y la tres eran una película, y por lo que comparten este ADN. Y hay un progreso, pero también hay una familiaridad en ella. Y creo que cuando estás rodando, todos sabemos la importancia de ella. Pero estábamos rodando a la vez, así que la gran cosa fue que las emociones de la segunda se sumaron a la tercera, y el viaje de la segunda con el de la tercera. y bueno, nunca terminas una película de Avatar. Hay mucho que descubrir en Pandora, y hay mucho más que descubrir con estos personajes si nos dan esa oportunidad.

Stephen, hasta ahora eras el principal villano de Avatar, pero aquí tienes que compartir ese rol con Oona Chaplin, ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre vuestros personajes y cómo fue tu relación con ella?

Stephen Lang: Fuimos en una dirección algo diferente, porque Varang es nativa. Hay una ligereza en su forma de moverse, hay una calidad sinuosa que es realmente espectacular. Mientras que mi personaje, incluso en esta película, cuando hago el enfoque, se mueve en una forma muy deliberada, en líneas rectas. Se reconocen por compartir una especie de lazo que les une, por lo que espero que Varang tenga cierto efecto en Quaritch y él en ella. Hay algo de sumisión y dominación, en quién va a tomar el control. Es una experiencia completamente nueva para Quaritch.

James Cameron ha rodado ya algunas escenas de 'Avatar 4'. ¿Cómo fue la experiencia de rodar algo a lo que no ibais a volver hasta años después?

Sam Worthingon: Eso fue principalmente para los niños. No, para los padres.

Stephen Lang: Estaba tratando de preservar porque todavía eran relativamente pequeños entonces, ¿sabes lo que quiero decir? Ahora todos han crecido mucho. Así que es por eso que esas escenas fueron realizadas. Básicamente hicimos el primer acto de lo que sería Avatar 4 si llegamos a hacerla.

¿Qué os gustaría ver a tus personajes hacer en el futuro en Pandora? ¿Crees que haya alguna posibilidad o algún tipo de alianza debido al vínculo que ambos tienen con Spider?

Sam Worthingon: Esos tipos de preguntas son muy difíciles de responder porque sabemos dónde va la saga si tenemos esa oportunidad. Así que cualquier cosa que digamos puede ser malinterpretada y manipulada de alguna manera.

Stephen Lang: Sí, tenemos un final. Quiero decir, creo que las cosas terminan en una nota satisfactoria, pero como digo, el la puerta sigue abierta para seguir contando la historia. Y no hay duda de que si la historia de sigue adelante que Spider estaría en el centro de la misma. Definitivamente en el centro de la relación entre Sully y Quaritch.

Mi última pregunta. Los dos habéis trabajado con James Cameron solamente en la saga 'Avatar'. ¿Cuál es tu película favorita dirigida por él fuera de Pandora y por qué?

Stephen Lang: Me encanta 'Titanic'. Creo que 'Titanic' es una película genial. Es emocional. El número de personajes que tienen sus historias contadas en ese film me vuelve loco. Y él puede contar la historia de una pareja en cuatro fotogramas. Es una película hermosa.

Sam Worthington: Es imposible para mí responder eso. Cuando tenía 29 años, caminaba por su oficina, su oficina antigua. Y mientras caminaba por el corredor de la ofician, estaban los carteles de todas sus película. Así que caminé por cada uno de ellos antes tan siquiera de conocerle. Y no puedes hacer de menos a ninguno de ellos.

