Todas las películas de James Cameron ordenadas de peor a mejor

Cuando era niño, James Cameron no quería jugar con los demás niños a baloncesto: su pasión era construir cosas que volaran o, por el contrario, que se hundieran. Explorar lo desconocido, sorprenderse a sí mismo, superarse. Siempre polémico pero (casi) siempre acertado, James Cameron fue autodidacta desde el principio. Tanto, que dejó su trabajo de camionero después de ver 'Star wars' y decidió dedicarse al cine después de haber leído muchos libros al respecto pero no haber dado ni una sola clase en la universidad.

Ahora, nueve películas de ficción (y dos fabulosos documentales que no hemos incluido en la lista) después, llega el momento de echar la vista atrás y ordenar todo lo que ha salido de la mente de Cameron. No es una tarea fácil, seguro que alguna persona se va a enfadar, pero recordad: es una lista personal ordenada de manera subjetiva, no dicta sentencia sobre nada ni va a decidir el futuro de ninguna saga. ¿Preparados para el viaje de vuestra vida?

9) 'Piraña II: los vampiros del mar'

Dirección: James Cameron y Ovidio G. Assonitis Reparto: Lance Henriksen, Steve Marachuk, Tricia O'Neil, Leslie Graves, Ricky Paull Goldin, Ted Richert

James Cameron empezó en el cine trabajando como especialista en efectos visuales y diseñador de producción para el maestro de la serie B, Roger Corman. De hecho, cuando fichó por 'Piraña 2' lo hizo como director de sus efectos visuales, pero el director original, Miller Drake, se marchó enfadado con el productor Ovidio G. Assonitis, y nuestro héroe consiguió hacerse con la ansiada silla. Pero la producción distó de ser un viaje placentero: según se cuenta, fue despedido y recontratado una y otra vez, no tuvo control sobre el montaje final y nunca sabremos cuánta parte dirigió él y cuánta Assonitis.

De hecho, Cameron negó durante años que él fuera el director de esta secuela que no es, ni de lejos, tan buena como la original de Joe Dante. Con todo, es una película divertida de pirañas voladoras, algo de gore y actuaciones horrorosas, en parte culpa de un guion aburrido más centrado en unos personajes sosos que en avanzar la trama. Es absurda, es idiota, es malísima, pero a su manera es adorable. Si no la habéis visto, un consejo: no lo hagáis sin amigos cerca.

8) 'Avatar: el sentido del agua'

Dirección: James Cameron Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Cliff Curtis

'Avatar: el sentido del agua' es una película que encantará a los fans del aspecto técnico de la primera parte, porque... no hay nada más. Sí, es impresionante lo que Cameron y Weta han sido capaces de hacer creando un nuevo planeta de la nada, pero una vez pasada la novedad del mundo submarino se estanca hasta su divertida última hora. Sé que tiene muchos fans, pero hasta los más recalcitrantes entenderán que no es fácil entrar en estas tres horas y cuarto de prodigio técnico y nadería narrativa.

Si la primera fue vapuleada durante años por su historia blandita (e inspirada bastante descaradamente en otras películas), la segunda parte no aprende de sus errores. Es excesivamente simplona para aguantar ese metraje, carece de personajes interesantes (se pongan los fans como se pongan) y toma decisiones cobardes. Si suple sus carencias con la acción y la parte técnica depende de cada espectador. Entiendo perfectamente que haya quien se enfade por ponerla entre 'Piraña 2' y la primera 'Avatar', pero Cameron ha puesto demasiado esfuerzo en algo que, para algunos de nosotros, no era tan bueno. ¡Nadie es perfecto!

7) 'Avatar'

Dirección: James Cameron Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi

'Avatar' es un caso único en la historia del cine: una película que rompió las taquillas de todo el mundo pero no tuvo impacto cultural (que no social) alguno. Y tiene su razón de ser: es una película muy bonita de ver pero, en última instancia, su simpleza argumental es su mayor enemiga. Técnicamente sigue siendo impresionante (por mucho que yo tenga problemas personales con el diseño de los protagonistas) e inició la moda del 3D con la mejor película que se hizo jamás con este gimmick. Es innegable: Pandora es una auténtica proeza per se.

Pero no es suficiente. Si una película tiene que depender de un truco visual externo al visionado para maravillar, no era maravillosa en primer lugar. 'Avatar' crea un nuevo mundo de la nada, utiliza técnicas que no se habían dominado hasta ese momento, perfecciona las tres dimensiones... al servicio de una trama y unos personajes que no le hacen ningún bien. Con todo, tiene más profundidad que su secuela y su efecto novedad la hace mucho más disfrutable.

6) 'Abyss'

Dirección: James Cameron Reparto: Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn, J.C. Quinn, Jimmie Ray Weeks

'Abyss' es el punto contrario de 'Avatar': es una película con muy buenas ideas pero destruida por su ritmo. Tiene muchos fans, sí, y es muy buena, pero en una filmografía que se mide por creaciones fabulosas, siempre tiene que haber alguna víctima. En mi caso es esta, que es sorprendente para su época y consigue dar un tono de claustrofobia perfecto para la historia, pero no acaba por jugar las cartas que se le reparten.

Dicho de otra manera: la película te prepara para un clímax que no existe, y termina dejando demasiadas preguntas en el limbo. Es muy buena, sí, pero el espectador acaba mentalmente exhausto después de tanta vuelta y tanto derrape, y el final simplemente no está a la altura, emborronando el recuerdo de la cinta. Con todo, bien merece un revisionado. Un James Cameron algo fallido sigue siendo mejor que la mayoría de directores en su mejor momento.

5) 'Mentiras arriesgadas'

Dirección: James Cameron Reparto: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Charlton Heston, Art Malik, Bill Paxton, Tia Carrere, Eliza Dushku

De nuevo, puede causar polémica, y lo entiendo, pero me encanta el James Cameron que no se toma en serio a sí mismo, evita la grandilocuencia y solo quiere divertirse tirando cosas a la cámara, poniendo cuatro chascarrillos aquí y allá y ofreciendo una película bastante al uso, sí, pero inenarrablemente entretenida. Es una cinta hiperbólica, exagerada, absurda, tontísima y plenamente consciente de sus carencias. Y solo por eso ya estoy enamorado de ella por completo.

James Cameron suele transitar por la autopista de creerse una divinidad hollywoodiense y tratar a todas sus películas como vehículos para la gravedad y la seriedad. Acción con mayúsculas, para entendernos. Sin embargo, en 'Mentiras arriesgadas' no le importa ser el mismo de siempre (nadie puede negar que las escenas de acción, incluyendo ese final por todo lo alto) mientras se suelta el pelo. Una de las caras más ocultas de Cameron, la de bromista instrascendente está aquí, y es un lujo: no suele dejar que se le note. Solo por descubrir esta faceta ya merece, y mucho, la pena.

4) 'Terminator'

Director: James Cameron Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich

La película que nuestro director soñó entre sudores durante el rodaje de 'Piraña II' es una obra maestra de la ciencia ficción repleta de momentos icónicos y homenajeados una y otra vez (con razón). Se trata de un ejercicio de creación maestra con muy poco presupuesto que muestra al mejor James Cameron sacando pepitas de oro de la nada, acompañado de un Arnold Schwarzenegger que necesitaba este papel para demostrar que era algo más que Conan.

El resultado, una de las mejores películas de acción y ciencia ficción de la historia que supo introducir un universo propio y que todo el mundo entendiera la dinámica de los viajes en el tiempo. Lo que aún no imaginaban todos es que a Cameron aún le quedaba un cartucho que contar en la historia del T-800. Y vaya cartucho.

3) 'Titanic'

Dirección: James Cameron Reparto: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton

El James Cameron creador de imágenes icónicas lo dio todo en 'Titanic', tres horas y media de épica en la que, al final, lo más importante fueron sus personajes, Jack y Rose, su romance imposible, la tabla en la que (aceptémoslo) solo cabía una persona y unos planos inmejorables. Aún ahora, nadie se ha atrevido a hacer otra película mainstream sobre el barco porque quedó todo dicho.

Es una pieza de relojería en la que todo funciona, desde la canción de Celine Dion hasta la reconstrucción metódica del barco. Más allá de la ironía con la que los adolescentes la recibimos en su estreno se escondía una absoluta maravilla que se pasa en un suspiro y nunca deja de dar momentos para el recuerdo. Nuestro corazón sí que no pudo seguir después de 'Titanic'.

2) 'Terminator 2: el juicio final'

Dirección: James Cameron Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton, S. Epatha Merkerson

Si con 6 millones y medio James Cameron pudo hacer 'Terminator', ¿qué haría con 100 millones? La respuesta, en 'Terminator 2', una obra maestra del cine de acción y ciencia ficción que presentaba los conceptos básicos que le quedaban a la saga para ser recordada décadas después: John Connor, el T-1000, el cambio de línea temporal...

La saga sin Cameron se fue al traste muy rápido, pero queda esta segunda parte como la muestra de cómo hacer más y mejor. Los efectos visuales son impresionantes incluso ahora, los personajes son dignos de recuerdo y la trama no deja de ser emocionante en ningún momento, con un potentísimo guion que en ningún momento suelta al espectador hasta un final humanista sorprendente tras el que muchos intuímos que no volveríamos a ver a Schwarzenegger metido en los circuitos del cyborg. Creímos mal.

1) 'Aliens: el regreso'

Dirección: James Cameron Reparto: Sigourney Weaver, Paul Reiser, Lance Henriksen, Michael Biehn, Bill Paxton, Carrie Henn, William Hope

La única vez que James Cameron se ha metido en una saga que no era suya fue para llevar a la franquicia iniciada por Ridley Scott a otro nivel de calidad. Nunca hemos vuelto a pasar más miedo con los xenomorfos ni a estar tan emocionados con Ripley. La película es más espeluznante (aunque cambie el terror por la acción), tiene un tono más claustrofóbico e imposible de mejorar. 'Aliens: el regreso' es la sublimación de un director siempre dedicado al espectáculo que evita tirar a lo fácil para innovar en una secuela que podría ir directamente a copiar la original, pero decide dar un paso más allá.

El Cameron creador de iconos está aquí trabajando a todo volumen y sin frenos, especialmente en un tercer acto en el que pisa el acelerador y se dedica a uno de los espectáculos más locos, lujosos, carismáticos y fabulosos del cine, que, encima, siempre navega a favor de los personajes. Una auténtica obra maestra que marcó un antes y un después no solo en la carrera del director, sino de la historia del fantástico. Solo por esto, merece hacer las 'Avatar' que quiera. Se lo ha ganado.

