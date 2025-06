La historia real de 'The Buccaneers': así fue como las princesas del dólar cruzaron el Atlántico para conquistar a la aristocracia británica

Aunque en un principio pueda parecer que 'The Buccaneers' es una heredera directa de 'Los Bridgerton', en realidad, la serie de Apple TV+ tiene una base mucho más profunda y real. Está inspirada en el fenómeno histórico de las llamadas princesas del dólar, jóvenes herederas estadounidenses que, a finales del siglo XIX, cruzaron el Atlántico para casarse con nobles británicos arruinados.

Un intercambio entre dinero y títulos que sacudió los cimientos de la aristocracia británica y que les ofreció un papel inesperado a estas mujeres en la historia de las élites europeas.

Y que también dio pie a toda una oleada de alianzas estratégicas y al origen de una fuente interminable de historias con el orgullo de clase, el choque cultural y mujeres decididas a reclamar su espacio en el centro de la trama. Todo ello entre salones dorados y reglas sociales opresivas.

Intercambios al otro lado del Atlántico

Entre 1870 y 1914, en plena edad de oro en Norteamérica, hubo decenas de jóvenes estadounidenses de familias adineradas que fueron enviadas a Londres con un objetivo claro: conseguir un título aristocrático. La operación era sencilla y mientras los grandes nombres de la aristocracia británica veían cómo sus finanzas se desplomaban por culpa de la crisis agrícola y la pérdida de poder político, las fortunas nacidas del ferrocarril, el petróleo o la banca en EE.UU. buscaban cierto estatus social. Un intercambio que parecía justo.

De hecho, este fenómeno no solo fue real, sino que tuvo varias protagonistas, como por ejemplo Consuelo Vanderbilt, obligada a casarse con el duque de Marlborough en uno de los matrimonios más célebres del momento; Jennie Jerome, madre de Winston Churchill y una de las primeras estadounidenses en instalarse en la alta sociedad británica; o incluso Mary Leiter, que llegó a ser vizcondesa Curzon.

Según se recopila en la revista Vogue, a todas ellas se les llamó despectivamente princesas del dólar y muchas de sus historias personales se parecen a las que vemos en 'The Buccaneers'.

Una novela sin final

La ficción de Apple TV+ está basada parcialmente en la novela original de Edith Wharton, que aunque no está terminada, tiene un enfoque claro: retratar con mirada crítica y afilada el choque entre las jovencísimas herederas americanas y la estricta, elitista y patriarcal sociedad británica. La autora, nacida ella misma en una familia privilegiada de Nueva York, fue testigo de este fenómeno social, y lo utilizó como telón de fondo para explorar temas como la independencia femenina, la hipocresía social y la lucha de clases.

Después, la serie retoma esta premisa y la recupera en clave contemporánea, con personajes diversos, y una exploración de la sexualidad y un énfasis en la amistad femenina que va más allá de los tópicos narrativos del género del romance.

Además, aunque sus protagonistas son ficticias, 'The Buccaneers' no deja de inspirarnos a través de sus trayectorias. Porque eran mujeres que, aún rodeadas de privilegios, no dejaban de vivir en jaulas de oro.

Romance de época y crítica social

Si 'Los Bridgerton' nos llamó la atención por impregnar la novela romántica con una estética pop, 'The Buccaneers' utiliza el romance como excusa para hablar de poder, dinero y la opresión. Y plantea que las promesas de glamour que se les hizo a estas mujeres chocó con una fría realidad: castillos sin calefacción, esposos ausentes y una sociedad que jamás las aceptó del todo. Algo que la serie no oculta en ningún momento.

