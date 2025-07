En 2 días vuelve la mejor serie de comedia de Netflix. Una auténtica maravilla que muchos todavía no han visto

Las series de comedia no son uno de los fuertes de Netflix, ya que la plataforma lleva muchos años intentando dar con una sitcom de éxito. En su momento sí tuvo alguna producción original que gozó de una buena acogida, pero últimamente le está costando mucho más. Sin embargo, en 2023 se estrenó una genial que, por desgracia, no tuvo todo el éxito que merecía. Me refiero a 'División Palermo', cuya temporada 2 se estrena este jueves 17 de julio.

Creada, coescrita, codirigida y protagonizada por Santiago Korovsky, 'División Palermo' es una serie argentina que cuenta la creación de una guardia urbana marcada por la inclusividad cuyo objetivo es servir a la comunidad, pero cuyo origen está marcada por la necesidad de lavar la imagen de las fuerzas de seguridad argentinas. Todo se complica cuando tienen que hacer frente a unos narcotraficantes.

Imprescindible

Korovsky juega en 'División Palermo' con los límites de lo políticamente correcto. La clave está en hacer humor a partir de las discapacidades de sus personajes, pero nunca para reírse directamente de ellos o faltarles al respeto, un error que muchos habrían cometido. De hecho, aquí se apuesta por crear una muy eficaz dinámica entre sus protagonistas para que eso sea posible y también para añadir su particular granito de arena a esa larga tradición de comedias situadas en el lugar de trabajo.

Además, 'División Palermo' también logra introducir con bastante habilidad una trama mucho más seria para dar una entidad mayor al trabajo de sus protagonistas y de paso para sentar las bases de una temporada 2 que estoy deseando ver. Todo ello porque sabe jugar con el humor de muchas formas, tanto de las más convencional a través de los diálogos como valiéndose de la importancia de lo visual para arrancar alguna que otra carcajada al espectador.

De hecho, lo único realmente negativo de la serie es que en el mejor de los casos puede decirse que tuvo un éxito limitado. En su momento ni siquiera entró en el Top 10 semanal que ofrece Netflix, lo cual deja claro que muchos ni tan siquiera llegaron a verla y también complica sus posibilidades de futuro. Al menos ahora queda celebrar que se estrene por fin una segunda temporada, que los ocho episodios de la primera saben a poco.

