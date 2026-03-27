Las 9 mejores series de 2026... por ahora

Os vamos a confesar una cosa. Nuestra idea inicial era, como este último par de años, arrancar nuevamente en enero con el top de las mejores cosas, digo series y películas, del año. Pero hemos decidido esperar un poco a que llegasen las cartas de los espinoferos ya no pidiendo, sino implorando, que les ayudásemos a cribar las decenas de series estrenadas hasta ahora.

Ni una hemos recibido.

Pero no pasa nada porque aquí somos muy humildes y os perdonamos, entendiendo que la timidez media del lector y comentarista de este, vuestro medio favorito, ha hecho que no queráis molestarnos con minucias. Así que, en recompensa a vuestra mesura y paciencia, aquí tenéis el post de las mejores series de 2026.

Nuestras favoritas del año

Ya sabéis. Cada mes nos reunimos en las catacumbas de Webedia —nos han trasladado allí porque Alejandro G. Calvo necesitaba sitio para grabar sus vídeos y pódcasts y no quieren que le distraigamos— y allí confeccionamos la lista de las series que más nos están flipando este 2026. Ya sean series de estreno o temporadas nuevas que hayan emitido, al menos, un episodio este año. Las fechas, siempre, las españolas.

Por otro lado, podéis comprobar nuestra selección del pasado 2025 en series, tanto en general como en plataformas como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, así como nuestras series animadas favoritas, las mejores series de anime, comedias, ciencia ficción, fantasía y terror del año pasado. Próximamente os presentaremos las mejores de 2026.

Sin más, vamos a la lista.

9 - 'Ponies'

Creada por Susanna Fogel y David Iverson | Reparto: Emilia Clarke, Haley Lu Richardson, etc. | Fecha de estreno: 30 de enero (8 episodios)

Inaugura la lista por abajo un estupendo thriller de espionaje del que he de reconocer que no esperaba mucho y me ha dado eso y más. Entretenido a más no poder, es una opción ideal para los que necesitábamos algo del corte 'Killing Eve' pero, digamos, con protagonistas más desastre.

Se puede ver en SkyShowtime | Crítica

8 - 'Cómo llegar al cielo desde Belfast' (How to Get to Heaven from Belfast)

Creada por Lisa McGee | Reparto: Roising Gallagher, Sinéad Keenan y Caoilfhionn Dunne | Fecha de estreno: 12 de febrero (8 episodios)

La creadora de una de las mejores comedias británicas de los últimos tiempos nos lleva a una serie de misterio bastante divertida con la historia de un grupo de amigas que van al funeral de una de ellas. Pronto se encuentran investigando la muerte de su amiga con una serie de divertidísimas pesquisas.

Se puede ver en Netflix | Crítica

7 - 'Colegio Abbott' (Abbot Elementary)' - Temporada 5

Creada por Quinta Brunson | Reparto: Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, etc. | Fecha de estreno: 7 de enero | 22 episodios

Lo de que cada temporada vaya a más y mejor es una cosa que me flipa en lo que hablamos de algo que ya está más que asentado entre los espectadores. Y es que las desventuras de los profesores de este colegio público no dejan, en ningún momento, de ser divertidas.

Se puede ver en Disney+ | Crítica (de la temporada 4)

6 - 'Los Bridgerton' - Temporada 4

Creada por Chris Van Dusen | Reparto: Luke Thompson, Yerin Ha, etc. | Fecha de estreno: 29 de enero (8 episodios)

Nueva temporada, nuevo romance y qué bien funciona cada año este tórrido drama de época. Si bien para algunos ya la fórmula pasa factura ya que a veces lo interesante no está en el romance principal sino en los demás personajes, la fórmula Shondaland nos sigue teniendo más que atentos a las pantallas.

Se puede ver en Netflix | Crítica

5 - Las gotas de Dios (Les Gouttes de Dieu) - Temporada 2

Creada por Quoc Dang Tran | Reparto: Tomohisa Yamashita y Fleur Geffrier | Fecha de estreno: 21 de enero (8 episodios)

Una de esas joyas escondidas en el catálogo de Apple TV, tan engullido a veces (y no me quejo) por series más de ciencia ficción, la adaptación del manga sigue siendo ese sustituto idóneo para los que echan de menos la televisión de prestigio e historias a lo 'Succession'. Una temporada mucho más madura que la anterior.

Se puede ver en Apple TV | Crítica

4 - 'One Piece' - Temporada 2

Creada por Matt Owens y Steven Maeda | Reparto: Iñaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar, etc | Fecha de estreno: 10 de marzo (8 episodios)

Vuelven los piratas favoritos para los otakus y más gente y la temporada 2 de la adaptación del manga de Eiichiro Oda sigue siendo formidable, emocionante y divertida. Una adaptación realizada con todo el mimo que se merece y que nos ha acabado conquistando a todos.

Se puede ver en Netflix | Crítica

3 - 'Fallout' - Temporada 2

Creada por Graham Wagner y Geneva Robertson Dworet | Reparto: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, etc | Fecha de estreno: 17 de diciembre (8 episodios)

Su estreno a mediados de diciembre hizo que se quedase a las puertas de entrar en el top de 2025, pero la buena noticia es que el que haya emitido la mitad de la temporada este año ha catapultado la gloriosa adaptación de la adaptación del videojuego al podio. Una segunda temporada que es claramente superior a la anterior.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

2 - 'El caballero de los siete reinos' (A Knight of the Seven Kingdoms)

Creada por Ira Parker y George R.R. Martin | Reparto: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, etc. | Fecha de estreno: 19 de enero (6 episodios)

Una serie que demuestra de sobra que menos es más incluso cuando estamos hablando de algo de la escala de 'Juego de tronos'. La primera aventura de este ¿caballero? (hay serias dudas de esto) que cree de verdad en los valores de la caballería es absolutamente loable. Tanto, o más, como la personalidad que han insuflado tanto a Ser Duncan como a Egg.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

1 - 'The Pitt' - Temporada 2

Creada por R. Scott Gemmill | Reparto: Noah Wyle, Patrick Ball, Katherine LaNasa, etc | Fecha de estreno: 9 de enero (15 episodios)

Volvemos a los pasillos del hospital más televisivo de Pittsburgh y vuelve LA BUENA TELEVISIÓN. No es que el resto no sea buena televisión pero es que 'The Pitt' sigue siendo un manual excelente de cómo contar historias, de cómo manejar subtramas de cómo hacer una serie que pueda ser para el gran público y sin perder ni un punto de calidad.

Se puede ver en HBO Max | Crítica

Las mejores series para los lectores de Espinof

Como ya es habitual, también queremos que los lectores participéis en este ranking, así que os invitamos a votar vuestras series favoritas a través de este formulario.

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