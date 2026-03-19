'JoJo's Bizarre Adventure' regresa por todo lo alto. El anime de 'Steel Ball Run' ya está en Netflix y es una fantasía western que engancha desde el primer minuto

Muy a mi pesar, el anime de 'Stone Ocean' me dejó muy fría. Y no necesariamente porque la historia de Jolyne Cujoh no fuera interesante, sino porque entre que el estreno en Netflix fue muy irregular y que en David Production tampoco se lucieron demasiado con la animación... Pues parecía que 'JoJo's Bizarre Adventure' había llegado a su final definitivo.

Parece que han aprendido de sus errores, porque ahora por fin llega al anime la adaptación de 'Steel Ball Run', para muchos la mejor saga de todo 'JoJo's Bizarre Adventure'. Y, por si quedaban dudas, ha sido una auténtica gozada.

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En sus marcas...

'JoJo's Bizarre Adventure' es una saga legendaria que Hirohiko Araki ha ido expandiendo a lo largo de varias décadas, siguiendo a diferentes miembros de la familia Joestar y su legado. Tras el final de 'Stone Ocean', ahora el universo ha sufrido un reinicio y 'Steel Ball Run' se plantea como un nuevo principio para la historia.

Arrancamos en 1890 en San Diego, donde está a punto de comenzar la Steel Ball Run. Esta es una carrera que pondrá a prueba a miles de competidores para demostrar su espíritu pionero, recorriendo todo Estados Unidos de una punta a otra a caballo, con un premio de 50 millones de dólares para el ganador.

Johnny Joestar, un antiguo jinete que dejó las carreras tras quedar en silla de ruedas, ansía participar en esta aventura. Y el empujón definitivo le llega cuando conoce a un misterioso hombre llamado Gyro Zeppeli, quien tiene una extraña habilidad relacionado con unas bolas de acero y momentáneamente le devuelve la capacidad de andar. Así que Johnny se lanza a la carrera con la obsesión de descubrir la verdad tras el poder de Gyro.

'Steel Ball Run' arranca de miedo para presentarnos a sus principales protagonistas, con una introducción impactante y que desde el primer momento te engancha a sus historias. En David Production han sabido aprovechar de miedo su ambientación western, y nos dejan bien claro que estamos en una historia de género, desde la banda sonora, el tratamiento de los escenarios, e incluso el tiro de algunos planos.

Este primer episodio es un especial de 47 minutos que cubre la primera etapa de la carrera. Y ya es una buenísima declaración de intenciones respecto a ritmo y tono, porque te mantiene en tensión y pegado a la pantalla en todo momento con la intriga de qué jinete conseguirá llevar la delantera.

Lo cierto es que 'Steel Ball Run' me tenía preocupada, especialmente tras las limitaciones de 'Stone Ocean', pero su buen nivel visual me las ha quitado casi todas. Es verdad que todavía tira mucho de planos estáticos con líneas de velocidad, pero sí que se aprecia un cuidado mucho mayor en cuanto al tratamiento de escenarios y los diseños de personajes, con un acabado mucho más resultón a pesar de lo intrincados que son. Sigue pecando de estático en demasiadas ocasiones, en David Production saben equilibrar muy bien estos momentos con los que son más movidos, sobre todo en el último tramo del episodio.

También se ha hecho un trabajo excelente con los caballos, que al fin y al cabo son una parte clave de la carrera y mucho más que un simple "vehículo". Combinando animación tradicional y un CGI muy bien integrado, 'Steel Ball Run' nos ha dejado secuencias realmente impresionantes en los momentos más intensos de la carrera, y si mantienen este buen nivel puede perfilarse como la mejor temporada de todo 'JoJo's Bizarre Adventure'.

Más arriba decía que esta nueva temporada supone una suerte de reinicio, y si todavía estábamos dudosos de meternos al universo de 'JoJo's Bizarre Adventure' puede ser la oportunidad perfecta sin tener que ver los seis animes anteriores. Al fin y al cabo nos metemos en una línea temporal diferente con nuevos protagonistas, aunque hay varios cameítos y huevos de pascua muy majos para los fans fieles que llevan aquí desde 'Phantom Blood'.

Eso sí, aunque 'JoJo's Bizarre Adventure' sea uno de los mejores animes de la última década, puede no ser para todo el mundo. Especialmente con sus golpes de efecto tan característicos y un estilo visual muy propio, con un reparto de personajes variopinto y estrafalario que roza lo paródico.

Ahora bien, si todavía estábamos pensando si subirnos, el primer episodio ya está disponible en Netflix y es el momento ideal para hacerlo. 'Steel Ball Run' llega de estreno tanto en versión original en japonés como con un doblaje muy cuidado en castellano, con opciones de sobra para elegir cómo queremos seguir la carrera.

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