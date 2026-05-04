Ian Somerhalder explica cómo se arruinó después de protagonizar 'Perdidos' y 'Crónicas Vampíricas': "Vendimos casas, cuadros, coches..."

No es —ni será— la primera vez que una mala decisión lleva a alguna figura exitosa, al menos en lo que respecta estrictamente a lo económico, a una situación financiera compleja, y el caso de Ian Somerhalder, el actor de 47 años que dio vida a Boone Carlyle en la icónica 'Perdidos' y que posteriormente haría lo propio con el Damon Salvatore de 'The Vampire Diaries' durante ocho lucrativas temporadas, ilustra esto a la perfección.

Malas decisiones y soluciones en familia

Según ha explicado durante una entrevista con E! News, el de Louisiana decidió abandonar la interpretación cuando una mala jugada empresarial le sumió —junto a su familia— en una deuda de ocho cifras que le llevó a tomar medidas desesperadas.

Me retiré de la actuación hace siete años. Dejé una carrera increíblemente lucrativa en la televisión tras un problema financiero provocado por la creación de una empresa que no construí correctamente. Y debido a un fraude, mi esposa y yo quedamos metidos en un agujero de ocho cifras. Un agujero de ocho cifras es difícil de superar. Pero Nikki [Reed] y yo lo logramos. Sabes, ella negoció nuestra salida de ese acuerdo, pero vendimos casas, cuadros, coches, relojes, todo.

Debería haberme retirado gracias a una de las series de TV más grandes del mundo [en lugar de] fundar compañías que nunca me iban a dar beneficios.

Anteriormente, en una publicación de Instagram habló sobre la indispensable ayuda que recibió de su esposa y también actriz Nikki Reed —a quien vimos en 'Thirteen' o la saga 'Crepúsculo—, demostrando una vez más que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.

Esta mujer decidió que no quería ver a su marido arruinar su cuerpo, mente y espíritu, se puso manos a la obra y bajó a las trincheras reuniendo a un equipo para sentarse a la mesa de negociaciones y encontrar una salida. Dedicó su vida a sacarme de ese lío y casi muere en el intento. Estoy donde estoy GRACIAS a esta mujer.

Además, durante una conversación con People, Somerhalder se sinceró sobre su decisión de dejar de actuar después de participar en la serie 'V Wars' de Netflix.

Recuerdo estar sentado con mis representantes hablando de esto, diciendo: 'Oye, esto es lo único que he conocido que ha mantenido a mi familia, y me voy a alejar de ello'. Digo esto con toda humildad y respeto, pero prefiero mucho más hacer esto que ir a pasar dos meses en alguna ciudad, rodando una serie de televisión lejos de mi familia o transportando a mi familia de un lado a otro. Una vez que alcanzas cierto nivel, piensas: 'Vale, quiero centrarme en la familia y en el futuro de la agricultura, la alimentación, la energía y las cosas importantes'. No necesito perseguir premios ni nada que me haga sentir mejor conmigo mismo.

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