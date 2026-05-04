Ni Clint Eastwood, ni John Wayne. La estrella del western con el récord de desenfundar más rápido es este actor que muchos han olvidado

Los primeros nombres de actores que suelen venir a la cabeza del público cuando se habla del western son los de John Wayne y Clint Eastwood. Teniendo en cuenta la huella que ambos dejaron en la historia del cine del oeste, es lógico que así sea, pero hay otros muchos intérpretes que aportaron su granito de arena al género. Y hoy toca hacer una parada en uno que tiene un récord especialmente importante: el de ser el actor que desenfundaba la pistola más rápido que nadie.

El actor con ese curioso honor es alguien que hoy muchos han olvidado, ya que Peter Breck nunca fue demasiado conocido lejos de Estados Unidos. Eso se debe principalmente a que su carrera en el western se centró en el medio televisivo y a menudo en papeles episódicos. Su primera gran oportunidad en el género le llegó en 1959 con 'Black Saddie', pero su papel más recordado es el de Nick Barkley en 'Valle de pasiones', una serie emitida entre 1965 y 1969.

Los otros más rápidos

Eso sí, el récord de Breck como el actor que más rápido podía desenfundar un arma se recogió varios antes en la publicación Wildest Westerns, donde se aseguraba que solamente tardaba 0.16 segundos en hacerlo. Una marca que nadie ha logrado superar, citándose otros nombres algo olvidados en la actualidad como Peter Brown (0.20 segundos) y Hugh O'Brian (0.25 segundos) como los siguientes más rápidos.

Por si tenéis curiosidad, el tiempo de Wayne también llegó a ser medido mientras trabajaba en la película 'Río Rojo' y quedó fijado en 0.30 segundos desde que empezaba a mover el arma hasta que disparaba. No es un tiempo para nada malo, pero sí que queda muy por debajo de la marca de Breck.

Por desgracia, en el caso de Eastwood no se sabe cuánto tardaba, pues no consta que se llegase a medirse en ninguna ocasión. Lo que sí se sabe sobre él es que le parecía una estupidez la norma de Wayne de tener que esperar a que la otra persona desenfunde antes de hacerlo tú: "No tiene sentido, ¿por qué ibas a esperar por alguien?".

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