Hoy en HBO Max, una de las mejores miniseries de la historia. 6 episodios que llegan a donde otras series más largas no

Una de las cosas que, al menos para mí, distingue una buena serie de otra mala... o mejor dicho, una obra imprescindible de otra que no lo es, es su capacidad de quedarse dando vueltas en la cabeza, en la memoria. Da igual cuando la hayas visto. Para mí, sin dudarlo, una de esas no solo tiene un reparto estelar, sino también temas imperecederos y una historia fascinante.

Tanto que es, claramente, no solo una de las mejores miniseries de HBO, realizada en una época en la que no tenían rival en ese sentido, también una de las mejores de la historia. Una que aborda con tanta sencillez como profundidad la epidemia del SIDA en los años 80 y el estigma que produjo en el colectivo homosexual.

En su reparto nos encontramos con Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson y unas jóvenes promesas llamadas Jeffrey Wright, Patrick Wilson, Mary Louise Parker, etc. Su título: 'Ángeles en América' (Angels in America), tiene seis episodios y la podéis ver al completo en HBO Max.

America AIDS

Adaptación de la obra homónima, con la que Tony Kushner ganó el Pulitzer, la historia nos lleva a mediados de los años 80 a la vida y sufrimiento de varios personajes: Prior le confiesa a su amante que tiene SIDA, quien le abandona; por otro lado tenemos a Joe, un mormón republicano que es colocado en el departamento de justicia por un influyente abogado de derechas, Roy Cohn. Ambos son homosexuales en el armario por diversos motivos.

Ahora estamos más que acostumbrados a que la televisión sea tan ambiciosa y disponga de medios más propios del cine que de la pequeña pantalla, pero hace casi un cuarto de siglo no era tan usual. Después de varios años bregando con cómo adaptar la exitosa obra de teatro a la pantalla, incluyendo el intento de hacer dos películas, HBO Films llegó con una solución: una miniserie con un presupuesto de 60 millones de dólares.

Un presupuesto inusitado que permitió ejecutar, entre otras cosas, el lado más fantástico de la trama, con la visita de los ángeles que reciben los protagonistas y las alucinaciones inducidas por el valium que tiene la mujer de Joe, entre otras muchas escenas en las que se requiere.

Pero la fantasía viene al servicio de una fascinante exploración del conservadurismo, religión, homosexualidad, los silencios en torno a ello y también en torno a una enfermedad que estigmatiza a todo el que la padece. Una joya que merece más que un visionado.

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