El público dicta sentencia sobre 'El diablo viste de Prada 2' y afirma que la película con Meryl Streep es mucho mejor que la primera. Pero su director tiene una que supera a ambas

El gran estreno en cines de esta semana es 'El diablo viste de Prada 2', una película que ya estaba destrozando récords antes de su llegada a las salas y que promete superar con creces los 326 millones que recaudó la primera entrega. Por lo pronto, ya tiene a su favor que el público ha dictado sentencia asegurando que es mejor que 'El diablo viste de Prada'.

Dos niveles por encima

La cuestión es que 'El diablo viste de Prada 2' ha conseguido una calificación A- en Cinemascore, lo que se traduce como la tercera más alta posible. La primera entrega se tuvo que conformar con una B en 2006, por lo que se queda dos niveles por debajo de su secuela.

Recordemos que Cinemascore establece su sistema de valoraciones con los espectadores que van a ver la película en cuestión durante su primer fídíaa en las salas norteamericanas, algo que en este caso puede ser clave para explica esa diferencia. A fin de cuentas, 'El diablo viste de Prada 2' seguramente fue vista en su estreno por muchos fans de la primera entrega, mientras que la película original llegaba sin ningún referente claro de cara al público.

Lo que sí es innegable es que esa A- quiere decir que 'El diablo viste de Prada 2' está gustando bastante, hasta el punto de que no hay ninguna secuela tardía de una comedia famosa de Hollywood que haya recibido una mejor valoración. De hecho, supera a títulos como 'Bitelchús Bitelchús' (B+), 'Zoolander 2' (C+) o 'Dos tontos todavía más tontos' (B-).

Eso sí, se da la particularidad de que David Frankel, director de ambas entregas de la saga liderada por Anne Hathaway y Meryl Streep, tiene en su filmografía otra película que supera a ambas. Ese honor es para 'Una pareja de tres', la comedia romántica de 2008 liderada por Owen Wilson y Jennifer Aniston.

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