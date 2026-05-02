'That Time I Got Reincarnated as a Slime', final explicado de la película. Cómo la escena post-créditos de 'Lágrimas del mar celeste' enlaza con la temporada 4 del anime

Apenas dos meses después de su estreno en Japón se ha estrenado en España 'That Time I Got Reincarnated as a Slime - La Película: Lágrimas del mar celeste'. Este 2026 se plantea excepcional si nos gusta el anime isekai, porque además en abril también arrancó la cuarta temporada de la serie, con lo que su paso por los cines nos deja una aventurilla más para exprimir del todo las hazañas de Rimuru Tempest.

Aunque 'Lágrimas del mar celeste' es una historia original de Fuse que podemos seguir sin llevar el anime al día, sí que deja un par de referencias para los fans más fieles y su escena post-créditos traerá cola de cara al futuro del anime.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime - La Película: Lágrimas del mar celeste'.

Mientras tanto...

En 'Lágrimas del mar celeste', Rimuru, Shion, Gobta y casi todo el séquito principal de Tempest viajan con la emperatriz Elmesia a su resort privado para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Aunque pronto se ven envueltos en una conspiración del reino submarino Kaeien, donde varios agentes planean invocar al Dragon del Agua para atacar la superficie.

Tras mucho drama, vueltas, y nos cuantos combates intensos, 'That Time I Got Reincarnated as a Slime - La Película: Lágrimas del mar celeste' se salda con una nueva victoria para Rimuru y compañía. Aunque la gran perjudicada es Yura, la sacerdotisa de Kaeien que en realidad es el propio corazón del dragón y se convierte en uno de nuevo con el mar.

A pesar de que Gobta le confiesa su amor, su relación está destinada a la tragedia porque ella tiene otro futuro por delante. Tal y como nos deja ver la primera escena post-créditos, un nuevo dragoncito de agua nace de un huevo y es arrastrado de nuevo al mar. El sacrificio de Yura ha servido para traer a la vida a un nuevo Dragón de Agua para Kaien, reiniciando el ciclo que comenzó con su clan hace muchas generaciones.

La segunda parte de la post-créditos tiene más mandanga y se centra en uno de los grandes ausentes de la película, Diablo. Al inicio de 'Lágrimas del mar celeste', se nos explica que se ha impuesto la misión de reclutar más miembros para la causa de Rimuru, y la escena post-créditos nos muestra la conclusión de un duelo contra la demonio Carrera.

Así nos la encontramos en medio de unos cuantos cráteres, sugiriendo que la batalla entre los dos ha sido intensa, y que su derrota significa que ahora debe pasar a servir a Diablo y Rimuru en el futuro de la serie. Ella asegura que no ha perdido, pero sus acompañantes nos dejan claro que Diablo le ha dado tremendo palizote.

Aunque breve, esta secuencia nos sirve como una suerte de teaser de su reclutamiento, como se pudo ver en su momento en las novelas ligeras, y establece por qué Carrera y otros demonios se unirán a Rimuru en la cuarta temporada del anime. Porque, recordemos que en Japón, 'Lágrimas del mar celeste' se estreno más de un mes antes de la cuarta temporada, así que era la antesala perfecta para ir abriendo boca.

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