La 'Resident Evil' del director de 'Weapons' ya tiene tráiler. Podemos confirmar que la franquicia ha caído en las mejores manos posibles

Cuando se anunció que, tras la estimable —y criticada con demasiada dureza— 'Bienvenidos a Raccoon City', Zach Cregger sería el encargado de dirigir el próximo largometraje basado en la saga de videojuegos 'Resident Evil', supe que la IP estaba en las manos adecuadas. Ahora, después de ver el primer tráiler del largometraje, puedo confirmar que estamos ante uno de los proyectos de este curso cinematográfico a los que más ganas tengo de hincar el diente.

Dos minutos que valen su peso en hype

En tan solo un par de minutos, el director se las ha apañado para demostrar que ha inyectado lo que me gusta denominar como el "gen WTF" que elevó esas dos joyitas tituladas 'Barbarian' y, especialmente 'Weapons' en el universo de Capcom, prometiendo una dosis de terror pasado de vueltas, criaturas grotescas y momentos que beben con fidelidad del material original. Eso sí, no esperes una adaptación directa, porque 'Resident Evil' no lo será en absoluto.

Según ha confirmado el propio Cregger, su nueva película será una historia completamente original que no será canon en lo que respecta a la ausencia de personajes extraídos directamente de los videojuegos, pero sí lo es en cuanto al universo en el que transcurre la película, con su historia desarrollándose de forma paralela a los eventos de 'Resident Evil 2'. Mientras Leon y Claire están en la ciudad a lo suyo, el protagonista de la cinta estará a las afueras de Raccoon City tratando de llegar al juego.

Además, el realizador ha explicado en un vídeo de IGN en el que desgrana el avance que las mecánicas del videojuego han estado muy presentes durante el proceso creativo. Por ello, veremos momentos de gestión de recursos y salud, incluyendo la búsqueda de llaves, el uso de teclados numéricos y, por supuesto, el uso de plantas verdes para sanar las heridas provocadas por las variopintas criaturas que pueblan Raccoon.

Y es que la 'Resident Evil' de Cregger, según su máximo responsable, no debería ser descrita como una película de zombis, ya que ha priorizado dar más peso a las criaturas grotescas originadas por las mutaciones del Virus T y a una narrativa que, como en el juego, se apuntala sobre una sucesión de setpieces que van desvelando progresivamente nuevos horrores después de sus respectivas resoluciones, todo ello con una perspectiva de cámara sobre el hombro típica de shooters en tercera persona. Música para mis oídos.

'Resident Evil', protagonizad por Austin Abrams, Zach Cherri, Kali Reis y Paul Walter Hauser, se estrenará en cines el próximo 18 de septiembre de este mismo 2026.

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