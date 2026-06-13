Esta película bélica es una de las mejores y más oscuras que se han hecho jamás. Un retrato devastador donde la juventud es carne de cañón

La película alemana de Bernhard Wicki de 1959, 'El puente' ('Die Brücke'), sigue siendo una de las obras antibélicas más duras, trágicas y devastadoras del cine europeo. Su mirada desmonta cualquier idealización del patriotismo en tiempos de guerra y expone, con una frialdad casi insoportable, la inutilidad del combate y lo frágil que puede ser la vida de un soldado convertido en una pieza descartable de una maquinaria imparable.

Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota alemana ya es inevitable, la historia se centra en un pequeño pueblo vacío de adultos y en un grupo de adolescentes que, formados bajo la propaganda del régimen, terminan siendo enviados a defender un puente sin valor estratégico real.

Tragedia sin memoria

La historia se sitúa en un pueblo alemán sin nombre mientras las tropas estadounidenses avanzan y la guerra entra en sus últimas 96 horas. Los adultos huyen, conscientes del colapso inminente, mientras siete adolescentes quedan atrás, educados bajo la idea de que servir a la patria es un honor inevitable. Su profesor, el Sr. Stern (Wolfgang Stumpf), ha reforzado durante años esa narrativa de sacrificio y gloria militar.

Entre los chicos, cada uno arrastra su propia motivación distorsionada: Walter (Michael Hinz) busca demostrar su valía frente a un padre soldado ausente; Jürgen (Frank Glaubrecht) quiere vengar simbólicamente la muerte de su padre en combate; Karl (Karl Michael Balzer) mezcla frustraciones personales y una creciente misoginia adolescente que canaliza hacia el deseo de violencia. Y a través de ellos, la película traza con precisión cómo la propaganda, el resentimiento y la inseguridad pueden converger en la misma pulsión destructiva.

Cuando finalmente son reclutados por el ejército nazi, los chicos viven su "oportunidad" como una validación de sus fantasías. Sin embargo, el contexto revela lo contrario: la guerra está perdida y su misión es, en esencia, innecesaria. La llegada de los tanques convierte la última parte del film en una sucesión de violencia seca y devastadora, donde la muerte no responde a ningún propósito y el heroísmo queda reducido a una ilusión cruel.

El final remata el golpe emocional con un rótulo que informa de que los hechos fueron reales, aunque tan insignificantes que no quedaron registrados en la historia oficial. Esa ausencia de memoria es parte del mensaje: incluso la tragedia puede ser borrada cuando no encaja en los grandes relatos del heroísmo militar.

A pesar de su prestigio y su reconocimiento internacional -incluyendo premios en Alemania y una nominación al Óscar-, la película no suele ocupar el lugar que merece. Sin embargo, 'El puente' solo busca mostrar con crudeza cómo cualquier sistema puede convertir la fe ciega en una maquinaria de destrucción. Y es, todavía hoy, una obra esencial sobre la manipulación, la guerra y el precio que pagan aquellos que participan en ella.

Está en Filmin.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026