La gran mentira del "Go woke, go broke". El éxito de 'La Odisea' es la nueva muestra de que, lejos de una máxima, es un eslogan sin pies ni cabeza

Decía Joseph Goebbels, ministro de Propaganda y de Información de Adolf Hitler, que "una mentira repetida mil veces se transforma en verdad". Afortunadamente, la máxima que asegura que "dato mata relato", por mucho que legiones de personas quieran aferrarse a ciertas retóricas, siempre prevalecerá, y el caso del infame eslogan acuñado por el alt-right estadounidense que reza "Go woke, go broke" lo ilustra a la perfección.

Para quien no esté familiarizado con el término, cabe destacar que la frase de marras, vociferada a pleno pulmón por Elon Musk y su séquito, sugiere que cualquier producción audiovisual que abrace lo que algunos consideran ideologías progresistas mediante, por ejemplo, repartos diversos o tramas con mensaje social, está abocada al desastre financiero más estrepitoso. O, al menos, a recibir toneladas de odio en redes.

Dato mata relato

Está claro que susodicha teoría no se sostiene de ningún modo y, después de sufrir campaña de desprestigio con llamamientos al boicot incluidos tras el anuncio de los fichajes de Lupita Nyong'o y Elliot Page, 'La Odisea' de Christopher Nolan lo ha demostrado de la forma más contundente que podríamos imaginar: recaudando la friolera de 640 millones de dólares una vez clausurado su segundo fin de semana en salas de cine.

El caso de la adaptación del poema épico de Homero es solo la última de una larga lista de títulos que han esquivado la infame profecía del "Go woke, go broke". Entre ellos, figura 'Mad Max: Furia en la carretera', que recaudó 380 millones de dólares —duplicando su presupuesto— pese a los esfuerzos de la manosfera y los activistas por los derechos de los hombres, quienes promovieron un boicot por el protagonismo de Furiosa sobre Max y por su incisivo mensaje feminista.

Por su parte, el universo Marvel es una fábrica de ejemplos excepcional. En él encontramos a 'Capitana Marvel', que rascó 1 131 millones de dólares después de sufrir una campaña de review bombing descomunal surgida, en parte, por unas declaraciones de Brie Larson que pedía más diversidad en la prensa cinematográfica y, por supuesto, por su presunta agenda feminista. ¿Películas de superhéroes protagonizadas por mujeres? ¿Estamos locos?

Un año antes, 'Black Panther' dio su particular puñetazo sobre la mesa del MCU sumando 1 349 millones de dólares en todo el mundo a pesar de tener un elenco mayoritariamente racializado, por tratar temas como el colonialismo y por el tratamiento de sus personajes femeninos. Un montante muy próximo al de 'Barbie', que se convirtió en la película más taquillera de 2023 gracias a 1 440 millones de dólares levantados sobre el color rosa y sobre un discurso de género y antipatriarcal de lo más interesante y accesible.

No podemos olvidar bajo ningún concepto el ridículo estrepitoso que hizo el colectivo "antiwoke" tras sus sonadas pataletas contra los episodios VII y VIII de 'Star Wars'. La santísima trinidad protagonista compuesta por una mujer —Rey—, un hombre negro —Finn— y un latino —Poe— no impidió que 'El despertar de la fuerza' se alzase como la sexta película más taquillera de la historia con 2 071 millones de dólares y que 'Los últimos Jedi' cerrase su periplo en cines con 1 334 millones en el bolsillo.

Por si todo esto fuera poco, es de rigor mencionar 'La sirenita' de Halle Bailey. El remake en acción real del clásico animado de Disney, así como su protagonista, fueron objeto de una de las campañas de odio y racismo más repulsivas que hayamos visto en muchísimo tiempo, todo ello para terminar cerrando bocas con 569 millones de dólares en el bolsillo.

Excepciones con matiz

Como decíamos al principio, Goebbels decía que repetir una mentira la convierte en realidad... aunque solo sea por pura estadística. Y es que algunos largometrajes tildados de "woke" por los de siempre sí han derivado en sonados fracasos comerciales, y ahí están 'Blancanieves' o 'The Marvels', que empataron con 206 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

¿Fueron estos descalabros fruto de tener a Rachel Zegler —con raíces colombianas— y a un trío de mujeres diversas racialmente encabezando sus respectivos repartos? En absoluto. Sus terribles resultados en el box office estuvieron derivado por unos procesos creativos calamitosos que se tradujeron en el peor live action de Disney y en una de las peores entregas del MCU estrenados hasta la fecha respectivamente.

De igual modo, tampoco sorprende que las noticias que han llegado tras la debacle de 'Supergirl' en taquilla hablen de fuertes diferencias creativas y de Jaems Gunn tomando el control de la producción apartando a un lado a Craig Gillespie. Y es que, al final del día, a la gente no le importan los repartos diversos ni los discursos sociopolíticos progresistas, sino, simple y llanamente, el cine con unos mínimos de calidad y potencial para hacernos disfrutar.

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