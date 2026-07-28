Paul Verhoeven camufló de blockbuster de ciencia ficción la película más marxista de la historia de Hollywood: 'Desafío Total'

Tres décadas después de su estreno, 'Desafío total' ('Total Recall', 1990) sigue siendo un auténtico hito del cine comercial de Hollywood. Fue un puente escapista y ruidoso entre otros dos clásicos de la ciencia-ficción: el desembarco de Paul Verhoeven en la industria de EEUU, con 'Robocop', y un auténtico artefacto de culto cuya falta de manual de instrucciones volvió loca a la crítica de su época, 'Starship Troopers'.

Aparentemente 'Desafío total' es la más inofensiva de las tres, pero este vehículo para Arnold Schwarzenegger (gran estrella de un reparto con Sharon Stone, Michael Ironside, Rachel Ticotin o Dean Norris) no ha dejado de ganar adeptos, entre otras razones por su contundente mensaje político.

Schwarzenegger, el héroe del pueblo

Hay quien dice que la película rebosa mensajes de ideología marxista: de las reflexiones sobre el trabajo, la clase obrera y sus explotadores, a la mera iconografía del film, que presenta a su protagonista casi como centro de un cartel de propaganda soviética.

En cualquier caso, la ideología contestataria y antiautoritaria de Verhoeven está bien presente en una película que reivindica el papel de los obreros frente a los encorbatados que exprimen el sudor de, en este caso, los mutantes de Marte. Cobrándoles por el aire.

De todo ello habla una película cuyo mensaje analizamos a fondo en la última entrega de 'Todo es mentira en el cine y la televisión'. También comentamos su condición de adaptación de un relato de ciencia ficción de Philip K. Dick, y hasta qué punto eso puede haber sido (o no) una influencia clave a la hora de delinear este mensaje autoritario.

'Desafío total' es una película única y que solo tiene sentido como parte de esa trilogía semi-anarquista de películas del futuro de Paul Verhoeven. Pero... ¿le ha ayudado esa clara ideología a envejecer mejor, o todo lo contrario? Te damos todos los datos para que decidas por ti mismo.

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