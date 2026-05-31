Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2026 (Por ahora)

Un año más toca hacer un buen repaso a lo que nos está ofreciendo el curso cinematográfico haciendo su pertinente división por géneros. En esta ocasión vamos a sumergirnos en unos géneros de ciencia ficción y fantástico que son, junto al terror, los más proclives a poner patas arriba convencionalismos e ideas preconcebidas e invitarnos a disfrutar de propuestas únicas en su especie —y de qué manera—.

¿Que no ves nada que te interese? No hay problema, porque en la web te ofrecemos listas con las mejores películas del año en Netflix, Prime Video o Disney+, un ranking con lo mejor de lo que llevamos de curso cinematográfico y, por supuesto, un listado con las películas más esperadas de 2026. Por cine, que no quede.

Proyecto Salvación (Project Hail Mary, 2026)

Dirección: Phil Lord, Chris Miller Reparto: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub

Quién nos iba a decir que 2026 sería el año en que un pedrusco con forma de araña nos haría llorar a mares. Este logro no es, ni mucho menos sencillo, pero si alguien podía alcanzarlo es el dúo compuesto por Phil Lord y Chris Miller, quienes han cogido la novela homónima de Andy Weir —'The Martian'— y han dado forma a una aventura espacial tan emocionante y divertida como deslumbrante en lo técnico —Greig Fraser está de Oscar—. De lo mejor del año independientemente de su género.

Crítica de Proyecto Salvación

28 años después: El templo de los huesos (28 Years Later: The Bone Temple, 2026)

Dirección: Nia DaCosta Reparto: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie WIlliams, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry, Emma Laird

Tras ver la deliciosa majadería que fue '28 años después' tenía muy poca confianza puesta en que Nia DaCosta pudiese tan siquiera igualar el nivel de libertad creativa y desquicie cinematográfico de Danny Boyle. Pues bien, la realizadora no solo lo igualó, sino que, en cierto modo, lo superó con una secuela modélica en la que la lucha del bien y del mal se ve proyectada sobre dos personajes redondos en un cóctel de tonos salvaje y tremendamente refrescante.

Crítica de 28 años después: El templo de los huesos

Buena suerte, pásalo bien, no mueras (Good Luck, Have Fun, Don't Die, 2006)

Dirección: Gore Verbinski. Reparto: Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz

Casi una década después de que firmase una de las mejores y más injustamente ignoradas películas de terror del siglo XXI bajo el título de 'La cura del bienestar', Gore Verbinski ha vuelto a la carga con un presupuesto modesto que no le ha impedido dar forma a un título con potencial de culto, brillante y desternillante a su manera. Los horrores de la inteligencia artificial combinados con viajes en el tiempo y un surtido de personajes encantador en una locura protagonizada por un Sam Rockwell en su salsa.

Crítica de Buena suerte, pásalo bien, no mueras

Hoppers (2026)

Dirección: Daniel Chong Reparto: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy

Cuando se anunció 'Hoppers', la sensación de que nos encontraríamos ante una nueva producción menor de una factoría Pixar fagocitada por la maquinaria industrial de Disney estuvo a la orden del día. Por suerte, el estudio de animación ha demostrado que sigue estando en plena forma con una comedia en clave sci-fi en la que los discursos animalistas y ecologistas se dan la mano de una narrativa a la altura de sus máximos responsables. Diversión familiar con un sentido de la comedia para enmarcar.

Crítica de Hoppers

Te van a matar (They Will Kill You, 2026)

Dirección: Kirill Sokolov Reparto: Zazie Beetz, Myha'la Herrold, Patricia Arquette, Tom Felton, Paterson Joseph, Heather Graham

El de 'Te van a matar' es uno de esos casos en los que un monstruo de Frankenstein cinematográfico encaja lo suficientemente bien sus piezas como para ofrecer una experiencia deliciosa en una sala de cine. En este caso, Kirill Sokolov ha metido en una coctelera una buena dosis de terror, satanismo, comedia y acción sin tregua en un divertimento ejemplar que grita "sesión golfa" a los cuatro vientos. Y encima con discurso sociopolítico, oigan.

Crítica de Te van a matar

Las ovejas detectives (The Sheep Detectives, 2026)

Dirección: Kyle Balda Reparto: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon

Craig Mazin, quien sigue ganándose el cielo tras 'Chernobil' y su adaptación de 'The Last of Us', nos ha regalado una de las maravillas más inesperadas del curso cinematográfico. Un cruce entre 'Puñales por la espalda' y 'Babe, el cerdito valiente' con un guion brillante y una dirección más que solvente de Kyle Balda en el que el misterio, el coming of age y la esencia del cine familiar más naíf de los 90 se abrazan en un par de horas tan suaves y esponjosas como la lana de una oveja. Emoción en estado puro con tanto encanto como buen hacer fílmico.

Crítica de Las ovejas detectives

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