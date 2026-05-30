Jacob Elordi se pone bajo la dirección de Alfonso Cuarón en su proyecto más desafiante hasta la fecha: "Es una leyenda del cine"

El nombre de Jacob Elordi dentro de la industria del entretenimiento ha tenido un camino bastante favorable para su carrera: desde su aparición como extra en 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' y su primer papel en 'Swinging Safari' en 2018.

Sin embargo, lejos de aquella figura del atractivo adolescente, Elordi se ha convertido en un referente de los nuevos rostros de la actuación que buscan su lugar en un género más allá del romance, lo que lo llevó a ponerse bajo la batuta de Alfonso Cuarón para entrar, por primera vez, en el terreno del género de acción.

Como imagen del perfume Bleu de la marca parisina Chanel, Elordi (que arrebató el título como embajador a Timotheé Chalamet) protagoniza un spot publicitario dirigido por el ganador de cuatro premios Óscar.

En el cortometraje, se ve a Elordi como un agente secreto que pelea con una chica que también busca robar un frasco de fragancia, lo que desencadena una pelea coreografiada enmarcada de pasión, al mero estilo de 'Sr. y Sra. Smith' que reafirma el rumor que muchos hemos estado escuchando: Elordi podría ser el nuevo James Bond.

Al respecto, el actor afirma que "La acción es un tango increíblemente difícil que requiere mucha planificación y esfuerzo. Sin duda, comprendí mejor el proceso de una película de acción y probablemente desarrollé mucho más respeto por algunas de las secuencias que he visto en películas, ahora que he realizado una versión reducida de una".

"He visto toda su obra. Es una leyenda del cine"

Sobre el trabajo del cineasta mexicano, Elordi apunta que "Estaba muy emocionado de trabajar con él tan poco después de haber trabajado con Guillermo del Toro. Es casi imposible hablar del trabajo de uno sin mencionar el del otro. Había oído muchas historias sobre él, sobre la meticulosidad con la que realiza sus películas. Y he visto toda su obra. Nunca olvidaré 'El prisionero de Azkaban', que fue una de las primeras películas de Alfonso Cuarón con las que tuve contacto. Es una leyenda del cine".

Para Chanel, el trabajar con grandes cineastas no es nuevo: la lista incluye a leyendas como Martin Scorsese y su spot con Gaspard Uliel, Ridley Scott y su emblemático anuncio de 1977, o Baz Luhrmann, quien dirigió el corto publicitario más caro de Chanel (y de la historia de la publicidad) lanzado en 2004 con nada más y nada menos que Nicole Kidman como protagonista.

Con un pequeño paso dentro del género de acción, Jacob Elordi se perfila como uno de los grandes favoritos para encarnar al próximo agente 007, aunque no ha sido el primero: anteriormente un cantante también hizo un spot de una fragancia para convertirse en el primer Bond negro... aunque sin suerte.

Fotos de Chanel

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