Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en junio de 2026. De la nueva película de Gerard Butler al regreso de una de las mejores series de aventuras de la plataforma

Queda ya muy poquito para detener que despedirnos de mayo de 2026, por lo que en Espinof ya es hora de hacer nuestro tradicional repaso a los 7 estrenos imprescinbidles de Netflix en junio de 2026. A continuación tenéis títulos para todos los gustos, desde comedias románticas hasta potentes thrillers, aunque no quería obviar que también será este mes cuando 'Torrente Presidente' se incorpore al catálogo de Netflix y también 'Soy Frankelda', la última sensación del cine de animación mexicano.

'México 86'

Diego Luna protagonizada esta película que gira alrededor de cómo el Mundial de fútbol de 1986 acabó celebrándose en México. Teniendo en cuenta la cercanía de la edición de este año, se presenta como una alternativa ideal entre partido y partido.

Estreno el 5 de junio de 2026

'Turbulencia en la oficina' ('Office Romance')

Jennifer Lopez y Brett Goldstein tendrán un idilio en esta comedia romántica sobre una empresaria de éxito que prohíbe que haya relaciones entre empleados. El problema es que la llegada de un atractivo abogado la obligará a verlo todo desde otro punto de vista.

Estreno el 5 de junio de 2026

'La desconocida'

Candela Peña y Ana Rujas lideran este thriller policiaco sobre una mujer que es descubierta amordazada y maniatada en el interior de un contenedor en el puerto de Barcelona. El problema adicional es que no recuerda quién rd y parece que encima hay alguien empeñado en acabar con ella.

Estreno el 5 de junio de 2026

'Te encontraré' ('I Will Find You')

Las adaptaciones de Harlan Coben han dado muchas alegrías a Netflix con sus misterios adictivos, pero la que ahora nos ocupa será la primera situada en Estados Unidos. La historia de la miniserie encabeza por Sam Worthington cuenta cómo un hombre que ha sido condenado de forma injusta por el asesinato de su hijo recibe información dando a entender que podría seguir vivo.

Estreno el 18 de junio de 2026

'Oasis'

Nueva serie española de Netflix en forma de thriller orientado al público juvenil, una fórmula muy del gusto de la plataforma: todo parece ir sobre ruedas en el resort más lujoso del país, pero la repentina aparición de la policía para investigar una desaparición hará que todos sean sospechosos hasta que se encuentre al culpable.

Estreno el 19 de junio de 2026

'El manuscrito de Dante' ('In the Hand of Dante')

Menudo repartazo ha reunido Julian Schnabel para su nueva película, pues en ella veremos a Oscar Isaac, Gal Gadot, John Malkovich o Gerard Butler. Todo ello para dar forma a esta adaptación de la novela de Nick Tosches que parte de la premisa de que el manuscrito original de La Divina Comedia aparece en Nueva York y alguien no puede reprimir la tentación de robarlo.

Estreno el 24 de junio de 2026

'Avatar: la leyenda de Aang' ('Avatar: The Last Airbender'), temporada 2

Esta adaptación de la famosa serie animada tuvo muy buena acogida en Netflix, pero han pasado ya más de dos años de la primera entrega y habrá que ver si la larga espera se deja notar en el seguimiento que tiene la nueva tanda de episodios. Lo bueno es que la segunda y la tercera temporada se rodaron de forma consecutiva, por lo que luego no tendremos que esperar tanto.

Estreno el 25 de junio de 2026

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