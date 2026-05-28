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La detective más avispada de Netflix vuelve a la carga junto al director de 'Adolescencia' en el intenso tráiler de 'Enola Holmes 3'

Philip Barantini dirige la tercera parte de las adaptaciones de Nancy Springer

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Víctor López G.

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Suele decirse que no hay dos sin tres, y menos aún cuando hablamos de franquicias cinematográficas en el panorama industrial que nos está tocando vivir. En esta ocasión, eso sí, toca alejarse de la gran pantalla para centrarse en el mundo del streaming, porque Millie Bobby Brown está de vuelta para dar vida a la detective más avispada de Netflix en una 'Enola Holmes 3' que acaba de presentar su tráiler a la galería.

Vuelve el misterio

En esta ocasión la hermanísima parece estar viviendo el momento más dulce de su vida a nivel personal con Tewkesbury, con quien está a punto de contraer matrimonio. Pero, claro, sin conflicto no hay película, y el secuestro de Sherlock pone patas arriba la vida de la protagonista para dar pie a una nueva aventura ambientada en Malta

La escueta sinopsis oficial reza tal que así:

La aventura persigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus sueños personales y profesionales colisionan en un caso más enredado y traicionero que cualquiera al que se haya enfrentado antes.
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Para la ocasión, la tercera 'Enola Holmes' contará con un nuevo director en sustitución de Harry Bradbeer. Nada menos que Philip Barantini, conocido por dirigir los cuatro episodios de la celebradísima 'Adolescencia' —cocreada, por cierto, por un Jack Throne que firma una vez más el guion del largometraje— y de títulos de prestigio como 'Hierve' o su secuela televisiva 'Boiling Point'. Un fichaje que tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta la colaboración previa entre Barantini y Thorne.

En lo que respecta al reparto, la mencionada Brown compartirá pantalla con Louis Partridge, Himesh Patel, Susan Wokoma, Henry Cavill y Helena Bonham Carter en un largometraje que se incorporará al catálogo de la Gran N del streaming el próximo jueves 1 de julio

En Espinof | Cómo 'Enola Holmes' marca la diferencia con los originales de Netflix: una puesta en escena con ambición de gran pantalla


  

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