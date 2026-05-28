"Es como Elvis. Todos quieren verla y tocarla". El gran cameo del final de 'Los testamentos' da la respuesta a uno de los misterios de Gilead

Seguimos desgranando el final de 'Los testamentos' o, al menos, la conclusión de su primera temporada y, desde luego, una de las cosas que más nos ha llamado la atención y que ha tenido a los fans dando saltos es un estupendo y breve cameo. Y no, no es una nueva aparición de Elisabeth Moss como June. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

Casi nada más empezar 'Poda', el décimo episodio de la serie, tenemos la respuesta a la pregunta de adónde se han llevado a Becca (Mattea Conforti) en el furgón al final del penúltimo episodio. Pero también responde a qué son exactamente esas mujeres de negro que se la llevaron.

Prison Break

De esta manera, vemos a Tía Lydia llegar a un prisión recibida por una de estas mujeres de negro... interpretada nada menos que por Margaret Atwood. Sí, la autora detrás de 'El cuento de la criada' y 'Los testamentos' hacía su aparición representando una nueva clase de mujer en la sociedad de Gilead: funcionarias de prisiones.

Bueno, en palabras de Bruce Miller, creador de la serie son "matronas carceleras". Así que ni son "ojos femeninos" ni un cuerpo secreto de tías, por comentar algunas de las teorías más probables que surgieron. Y Atwood sería una de ellas.

«Siempre pensé que iba a negarse», comentaba Bruce Miller hablando con Variety sobre la participación de Atwood en el episodio, «pero estaba totalmente emocionada». Para el creador de la serie, la presencia de la autora en el set fue todo un acontecimiento:

«Llega al set y es como Elvis. Todos vienen y todos quieren verla y tocarla. La gente de la oficina está ahí, todo el mundo está. Y está completamente a bordo. Se quiere poner el vestido, quería una frase esta vez. Quiere hacerlo todo. Tiene tantas cosas que podría estar haciendo que son muy emocionantes pero le encanta de verdad y nos encanta tenerla ahí.»

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