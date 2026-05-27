'Boku no Hero Academia' y 'Kimetsu no Yaiba' triunfaron en los Anime Awards, pero creo que estas tres joyas fueron injustamente olvidadas por los fans

El fin de semana pasado se celebró la décima ceremonia de los Anime Awards de Crunchyroll en una gala que contó con actuaciones musicales, presentaciones de celebrities del mundillo y homenajes a la industria por todo lo alto.

Cada año los premios se han ido volviendo más y más grande y este año han batido su récord de participación con más de 73 millones de votos. Pero que tanto el anime como los premios se hayan vuelto más mainstream también ha significado que las producciones más independientes lo tienen más complicado para despuntar.

Las grandes olvidadas

Esta edición las dos grandes ganadoras han sido 'Boku no Hero Academia' y 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', que se han coronado como el Anime del Año y la Película del año, respectivamente. Las dos son grandes franquicias muy establecidas y que además celebran su recta final, pero por desgracia reafirman la tendencia que vienen tomando los premios hacia animes de acción mainstream.

Y es un giro curioso, porque en las primeras ediciones en los Anime Awards las ganadoras fueron 'Yuri!!! On Ice', 'Made in Abyss' y 'Devilman Crybaby', animes de un corte mucho más independiente y que se salen de los moldes de los shonen de acción tradicionales. Incluso en las siguientes dos ediciones en las que ganaron 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen', al fin y al cabo lo hicieron como series nuevas que venían pisando fuerte, no como los titanes de la industria en los que se han convertido.

El que tanto el anime como los Anime Awards se hayan vuelto tan mainstream nos está llevando inevitablemente a que se premien las series más populares por defecto sin hacer demasiado caso a otras joyitas que también se merecen nuestra atención.

Y, aunque este año estoy muy contenta con la victoria de Deku y 'Boku no Hero Academia', también me da pena que dos series tremendas como 'Takopi's Original Sin' y 'El verano en que Hikaru murió' hayan pasado por los premios sin pena ni gloria. Y es que aunque ambas llevaban unas cuantas nominaciones además de Anime del Año, incluyendo Mejor Serie Nueva, Mejor Animación o Mejor Drama, si han llevado cero premios.

Más sangrante aún me parece el caso de '100 metros', la espectacular película de deportes que se estrenó directamente en Netflix con el cierre de 2025. Al no venir respaldada por una gran franquicia como 'Chainsaw Man' o incluso 'La rosa de Versalles', es sin duda la que peor ha salido parada en esta edición de los premios a pesar de ser una de las mejores películas de anime de los últimos años.

Me encanta que el anime llegue con más facilidad y más público se sume al carrito, pero echo de menos cuando las series y películas menos comerciales también podían tener su oportunidad para brillar.

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