"Es el episodio más loco jamás creado". 'La Casa del Dragón' engrasa el hype y promete que la temporada 3 empezará de una manera inolvidable

La estrategia de 'Juego de Tronos' (una temporada cada año de una de sus series) ya está dando sus frutos: 'El caballero de los siete reinos' fue un sonoro éxito y 'La casa del dragón' llega a su temporada 3 con cierto hype, sobre todo sabiendo que terminará en 2028 sin alargarse más de la cuenta. Sin embargo, sus creadores no quieren que tardemos hasta entonces para dejarnos boquiabiertos.

¡Paso, que voy ardiendo!

En una entrevista con Entertainment Weekly, su showrunner y co-creador, Ryan Condal, ha prometido que esta temporada va a ser una guerra de inicio a fin. Es más, nos promete que llegará a límites nunca vistos antes. De hecho, el primer capítulo ya presentará la Batalla de la Garganta, que no ha dudado en calificar como "posiblemente el episodio de televisión más loco jamás hecho". Así, sin crear expectativas difíciles de cumplir.

De hecho, el propio Condal no sabía muy bien cómo iba a hacer la batalla de manera logística, y tardó cuatro años en planificarla correctamente: "Intentar contar esta historia sin la garganta sería como intentar rodar 'El señor de los anillos' sin hacer la Batalla del Abismo de Helm. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien. Y eso significa dragones, barcos y muchos lugares de conflicto".

No es el único, conste, que ya anuncia que la serie ha apretado el acelerador para no soltarlo. Emma D'Arcy, más conocida como Rhaneyra Targaryen, afirma que "La serie esta vez empieza a 100 kilómetros por hora. Finalmente estamos viendo una guerra que se ha estado construyendo durante dos temporadas... Estoy muy impresionada por Ryan y el equipo".

El 21 de junio veremos el estreno de esta temporada, que, en plena época estival, durará hasta el 9 de agosto. Si es la más loca de la historia de la televisión o es la típica exageración de padre orgulloso, lo veremos dentro de no mucho.

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