Muere Yoshihiro Nishimura a los 59 años. Adiós al "Tom Savini japonés" y padre de algunas de las locuras gore más desquiciadas del cine asiático

Recuerdo como si fuese ayer la edición del Festival de Sitges celebrada en 2008 y cómo, entre proyecciones de joyas eternas como '2001: Una odisea del espacio', bombazos con carne de culto como la turbia 'Eden Lake', hitos del terror moderno como la 'Martyrs' de Pascal Laugier o muestras del genio surcoreano como 'The Chaser' o 'El bueno, el malo y el raro', se coló una rareza desquiciada que robó infinidad de conversaciones durante el certamen.

Adiós a una leyenda

Esta llegó desde Japón bajo el título de 'Tokyo Gore Police', y nos regaló una dosis del gore más grotesco, divertido y pasado de rosca bajo la dirección de un Yoshihiro Nishimura que, tristemente, acaba de fallecer a los 59 años de edad a causa de una cirrosis hepática. Una pérdida que deja al país del sol naciente sin uno de sus grandes referentes de los efectos especiales y el maquillaje al que se llegó a conocer como "el Tom Savini japonés".

Nishimura, habitual de Sitges y maestro de la serie B nipona, bañó la pantalla de sangre y vísceras tanto en producciones propias como 'Helldriver', 'Mutant Girls Squad' o 'Vampire Girl vs. Frankenstein Girl' como ajenas, entre las que destacan sus trabajos en chaladuras como 'RoboGeisha', 'The Machine Girl', 'Suicide Club', 'Dead Sushi', 'Zombie Ass' o una 'Tomio' escrita y dirigida por el mismísimo Junji Ito.

La noticia, que recoge la gente de Bloody Disgusting, ha llegado a través del actor y guionista Robert Rhine, quien se encuentra supervisando la fase de posproducción de 'Geisha War', el último título dirigido por Nishimura antes de su defunción. Rhine, ha prometido "finalizar 'Geisha War' en recuerdo de Nishimura", además de "encontrar un gran distribuidor para una película increíble, el último espectáculo de Nishimura para el mundo".

La sinopsis de la película reza tal que así:

En Geisha War, jefes rivales de la Yakuza japonesa y de la mafia estadounidense luchan por el control de la histórica calle de los burdeles y las geishas de Yoshiwara, el histórico barrio del placer de la antigua Edo, Tokio. La sangre se derramará.

Si la intuición no falla, más pronto que tarde podremos confirmar que veremos esta última majadería de una figura esencial para el fantástico japonés en la próxima edición de Sitges junto a un más que probable y merecidísimo homenaje a su figura. Hasta siempre y gracias por esas sesiones de Midnight X-Treme sin pegar ojo y regadas de hemoglobina marca de la casa, Yoshihiro Nishimura.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026



