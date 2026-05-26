Esta comedia de 10 episodios se ha convertido en mi lugar favorito. Está protagonizada por Steve Carell y se puede ver en HBO Max

En la era de la televisión de prestigio creo que sin lugar a dudas uno de los géneros que más ha evolucionado o, al menos, más ha ampliado su espectro de tonos y enfoques es la comedia. Tanto es así que durante tiempo ha habido una cantinela constante de que "ya no son divertidas" porque quizás buscaban más la sonrisa cómplice o se aliñaban con un buen chorro de drama en lugar de ir a por la carcajada constante.

A menudo en el medio está la virtud y series como 'Rooster', que se puede ver en HBO Max, lo demuestran. Protagonizada por Steve Carell como un escritor de bestsellers que se planta en la universidad donde trabaja su hija, que ha tenido una escandalosa ruptura sentiemental, la comedia cumple de sobra con un doble cometido: es muy divertida y, de paso, hace que quieras vivir con los personajes.

Greg Lasso

Esto último es algo que ya se veía venir debido a que la serie está cocreada por el responsable de 'Ted Lasso', Bill Lawrence. Por lo que esperaba que, aun con claras diferencias, encontrarme con uno de esos lugares calentitos en los que el guionista se especializa con esta y con otras como 'Terapia sin filtro'. Debido a eso lo que no esperaba era reírme tanto.

Reitero que la buena comedia no necesita de carcajadas para funcionar pero siempre es un plus el que se logren realizar. Sobre todo teniendo en cuenta que el tono elegido por Lawrence y su compañero Matt Tarses no se presta demasiado a ello. Es, por decirlo de una manera, una comedia adulta sobre adultos, de un modo parecido a la también protagonizada por Carell, 'Las cuatro estaciones'.

Algo que se ve, perfectamente, en cómo se perfilan los personajes e interaccionan entre ellos. Por un lado, nos encontramos en la jungla universitaria y ahí parece que Lawrence y Tarses se han preocupado por ir haciendo check en una lista de arquetipos, sobre todo en el alumnado. Cuestión que, de hecho, funciona como ese choque entre generaciones clásico.

Por el otro, el reparto más adulto logra hacerse tridimensional a pesar de las peculiaridades que les definen. Aquí es, sobre todo, donde se ve esa madurez, en cómo aborda sus complejidades, miedos y deseos, y cómo eso afecta en cómo se relacionan tanto con sus seres queridos como con el resto.

Dicho esto, creo que en esa búsqueda de ser comedia de prestigio, de un tono más adulto, se quedan algo cortos. Tanto que uno se cuestiona si es "material de HBO". Hay algo en el estilo de Lawrence que, a pesar de que me gusta su obra, ni termina de encajar con la marca (que bueno, eso es muy debatible) ni me entusiasma.

Lo que no impide, eso sí, el poder disfrutar de la serie. Desde el primer momento, 'Rooster' te da la bienvenida con el mismo entusiasmo con el que lo hace el rector de la universidad (John C. McGinley) y te hace sentir como en casa. Y yo, desde luego, me matricularé en la universidad para la temporada que viene.

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