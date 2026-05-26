Este personaje de 'The Boys' no tuvo un cierre como tal y creo que es algo premeditado. Tengo ganas de ver cómo sigue su historia en 'Vought Rising'

El final de 'The Boys' dejó un reguero de víctimas, varias cuentas pendientes y una sensación clara: que en la batalla final faltaba Soldier Boy. El personaje de Jensen Ackles desaparece prácticamente del desenlace después de que Patriota vuelva a congelarle y apartarle del mundo exactamente igual que décadas atrás. Una decisión que puede leerse como un castigo perfecto para alguien que ayudó a crear el monstruo definitivo al entregarle el compuesto V a su hijo y luego no saber nunca si aceptarlo o destruirlo.

Pero la serie deja una puerta abierta demasiado evidente: Soldier Boy sigue vivo, y eso convierte automáticamente a 'Vought Rising' en algo mucho más interesante que una simple precuela. El nuevo spin-off no solo explorará los orígenes de Vought y la relación entre Soldier Boy y Stormfront, sino que podría funcionar también como continuación secreta del universo de la serie, retomando el presente tras el final de 'The Boys'.

Nunca hubo un cierre real

Mientras otros personajes tuvieron una despedida definitiva y a la altura, la serie evitó incluso mostrar un último plano de Soldier Boy congelado. Queda encerrado en la Torre Vought, olvidado por todos y fuera del foco mediático, exactamente el destino que más temía un personaje obsesionado con la fama y el reconocimiento.

Pero la historia del personaje no termina ahí, porque 'Vought Rising' oficialmente se anunció como una precuela ambientada en los años 50, centrada en los primeros días de Vought y la relación entre Soldier Boy y Stormfront. Y el hecho de que siga vivo permite que la serie también avance la historia desde el presente, igual que hicieron 'Better Call Saul' o 'Dexter: Original Sin' mezclando pasado y futuro.

Tras la caída de Patriota, Stan Edgar vuelve a controlar Vought sin ocultar su desprecio hacia Soldier Boy. Fue precisamente él quien permitió que los rusos lo capturaran décadas atrás, así que un nuevo enfrentamiento entre ambos encajaría perfectamente en esta nueva etapa del universo.

La serie insinuó que su relación con Stormfront era mucho más profunda de lo que parecía y reforzó la importancia histórica del personaje dentro de Vought. Así que todo apunta a que los creadores estaban preparando el terreno para el spin-off mucho antes del final.

En realidad, dejar vivo a Soldier Boy era la única opción lógica. Matarlo habría cerrado cualquier posibilidad narrativa para 'Vought Rising' y mantenerlo congelado permite que el personaje siga siendo una pieza clave tanto del pasado como del futuro de la franquicia. Sea como sea, habrá que ver lo que ocurre cuando se estrene el spin-off.

En Espinof | La temporada 5 de 'The Boys' casi trajo de vuelta a una de sus grandes heroínas, pero Eric Kripke finalmente tuvo que aceptar el chasco: "Queríamos recuperar su espíritu"

En Espinof | Karl Urban, sobre su trabajo con Peter Jackson en 'El señor de los anillos': "Mucho de lo que aprendí allí pude aplicarlo en The Boys"