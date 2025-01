Tenía miedo a lo que pudiera salir de la precuela de 'Dexter'. Su único problema resulta ser que existe la serie original

Pocos ejemplos se me ocurren de gran serie que acabó en horas quizás demasiado bajas como el caso de 'Dexter'. A pesar de eso, siempre guardaré un gran recuerdo de la ficción criminal protagonizada por Michael C. Hall. Ahora tenemos una nueva oportunidad de sumergirnos en la historia del icónico psicópata con una precuela.

SkyShowtime estrena 'Dexter: Original Sin' que, como podéis intuir, es la historia de los orígenes de Dexter Morgan (Patrick Gibson en esta versión). Años 90, un recién graduado de la universidad entra a trabajar como becario en Miami Metro. A la par, empezará a lidiar con su oscuro pasajero.

No sé si os pasa también a vosotros. Pero me enfrenté con bastante recelo y un poco de pereza (a pesar de que el primer teaser me picó la curiosidad) a esta nueva serie. Sin embargo, al igual que ya me pasó con 'Dexter: New Blood', lo que me he encontrado es con un buen drama criminal. No para tirar cohetes pero sí bastante sólido e interesante.

Dexter vs Dexter

De hecho, podríamos decir que el mayor problema de 'Original Sin' es precisamente que existe 'Dexter'. Algo de lo que no sé hasta qué punto es demasiado consciente el creador y showrunner Clyde Phillips, que no duda en homenajear y guiñar el ojo al espectador cada vez que hay referencias o con el retrato de los, por entonces, más jóvenes inspectores de policía.

Claro, es difícil equilibrar demasiado con una precuela tan cercana a la época de la serie original (son apenas 15 años antes) y con un dramatis personae principal prácticamente invariado de una serie a otra (tenemos a Batista, Laguerta, Masuka, Deb, un Harry vivo, etc) y, si bien aprovecha para trabajar mejor la figura del padre de Dexter y la dinámica familiar, a veces se siente como "lo de siempre".

Es más, tengo la sensación de que 'Dexter: Original Sin' es casi una reimaginación de la serie original en lo que se recupera ese "monstruo de la semana" y Dexter investigando y viendo si cumple el código mientras hay un par de "villanos de temporada". Además, se nota como una expansión de esos flashbacks de aquella en los que veíamos algunos de los primeros asesinatos (la enfermera, por ejemplo) y otros momentos relacionados, principalmente, con Harry (encarnado en esta ocasión por Christian Slater).

Por cierto, aquí también tenemos flashbacks con todo lo que pasó con Dexter de niño, su madre Laura (interpretada por Brittany Allen en 'Original Sin') y su relación con Harry. Algo que se fue contando en las primeras temporadas de la serie original en pequeñas muestras por aquí y por allá. Todo parece diseñado para devolvernos a esa etapa de la serie (precisamente guionizada precisamente por Phillips).

Esta familiaridad extrema entre lo que hemos visto ya y lo que propone la nueva serie es básicamente su mayor problema ya que, si bien funciona fantásticamente bien como drama criminal, no tengo la menor duda de que para gran parte de la afición del psicópata 'Dexter: Original Sin' sea el nuevo e insistente intento de impedir que la saga muera.

Mentiría si dijera que 'Dexter: Original Sin' está a la altura de la serie original o que es excelente. Sin embargo, sí que es meritoria heredera de la de 2006 gracias a esos estupendos elementos que nos engancharon de aquella y que en esta nos encontramos. Es, en definitiva, una sólida y absorbente serie criminal cuyo mayor crimen es que es una precuela.

