Mamoru Oshii y Yoshitaka Amano unieron fuerzas en esta legendaria película de ciencia ficción, y ahora podremos verla por primera vez en España

Hoy en día parece casi un sueño que muchas películas de anime nos lleguen casi a la vez que en Japón, o apenas unos meses o un año más tarde. Pero hace unas décadas el tema de la distribución estaba muy negro y a lo largo de los años muchas obras que han hecho historia dentro del mundo del anime nunca llegaron a nuestro país.

Una de estas es 'Angel's Egg', que hace historia llegando a los cines de España por primera vez en 40 años.

Una colaboración de ensueño

'Angel's Egg' o 'El huevo del ángel' ('Tenshi no Tamago') se estrenó allá por 1985 en formato OVA (directa a video) y fue una colaboración histórica entre Mamoru Oshii, el director de 'Ghost in the Shell', y Yoshitaka Amano, el artista que marcó las primeras etapas de la saga Final Fantasy, entre muchísimos otros trabajos.

Esta película de 71 minutos es ya una obra de culto, especialmente para los fans del anime y de la ciencia ficción, realizada en el inconfundible estilo de Amano y con un gran poso existencialista que ha dejado a los fans comiéndose la cabeza durante décadas. Y como recogen desde @cSMoviesSpain, parece que llegará a los cines de España el 14 de noviembre de 2025 de la mano de Vertigo Films.

Todavía es muy pronto y aún está por ver el listado de cines, cuánto tiempo está disponible en las salas y si llegará tan solo en versión original o contará con doblaje. Pero desde luego es una oportunidad histórica para poder ver en pantalla una película tan peculiar como 'Angel's Egg' realizada por dos pesos pesados como Oshii y Amano.

