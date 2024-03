Las 8 mejores películas para introducirse en un fascinante subgénero de la ciencia ficción, el ciberpunk

Debido al éxito de 'Dune: parte dos', y noticias de próximos estrenos como 'El problema de los tres cuerpos' o 'Fallout', se habla mucho estos días de ciencia ficción. Dentro del género hay diferentes vertientes y puede que te pique la curiosidad cuando surge la palabra ciberpunk.

No es nuestro cometido hoy desenmarañar el universo de ese movimiento o analizar todas las ramificaciones e influencias de un completo subgénero del fantástico, pero sí queremos proponer una lista de referentes cinematográficos fundamentales.

Tampoco es tarea fácil dar con el significado del término, puesto que no todas las obras ciberpunk son iguales ni hay unas reglas específicas para considerar y definir exactamente lo que es. Se pueden rescatar referentes literarios como Philip K. Dick, William Gibson, Bruce Sterling o Norman Spinrad y unas pautas de fantasía distópica, con sociedades hipertecnológicas, elementos de cine negro y mucha presencia de Inteligencia Artificial. Repasemos ocho películas imprescindibles para introducirse en este apasionante subgénero:

Blade Runner (1982)

La odisea de replicantes de Ridley Scott es una obra maestra de ciencia ficción que habla sobre lo que nos hace humanos o artificiales, y sobre si hay alguna diferencia entre ambos para empezar. Harrison Ford es un detective neo-noir, un Blade Runner, encargado de cazar seres humanos artificiales según una novela de Philip K. Dick. Define lo que será, casi invariablemente, la estética de cyberpunk en el cine, un paisaje urbano oscuro, privado de sol y con edificios enteros ocupados por publicidad animada.

En 2017 se estrenó 'Blade Runner 2049', una secuela dirigida por Denis Villeneuve, que sigue la línea de renacimiento del género en estos días.

Crítica en Espinof | Ver en HBO Max

Videodrome (1983)

Lanzada en 1983, antes de que la locura por el cyberpunk despegara, la película de David Cronenberg funciona algo así como ejercicio pre-cyberpunk. En lugar de internet e inteligencias artificiales, la vida de las personas gira alrededor de la televisión basura.

A partir de un misterioso programa oriental de violencia y porno, la película sale de los carriles de manera surreal, con su trama desenredando un entramado con estilo noir de forma abstracta e imaginativa, hasta su final explosivo y esotérico que desata su filosofía ciberpunk a través del concepto de la nueva carne, en el que cuerpo y tecnología se unen. El director perfeccionaría estos axiomas en su magnífica 'Existenz' (1999).

Crítica en Espinof | Ver en Filmin

Akira (1988)

Uno de los mejores animes de todos los tiempos se basó en un popular manga que describía una de las sociedades más plenamente desarrolladas bajo las pautas cyberpunk. Un mundo con bandas de motoristas sobre un centro urbano asalvajado, sucio y sobrepoblado.

Un paisaje de ultraviolencia, con grupos terroristas anti-gubernamentales yuxtapuestos con elementos de ciencia ficción que incluyen robots, artillería pesada, experimentos humanos con poderes psíquicos y grotesco body horror. Los intentos de adaptarse al cine han sido infructuosos, con proyectos en manos de Taika Waititi o Jordan Peele, pero a día de hoy no está claro si algún día tendrá salida.

Crítica en Espinof | Se puede alquilar en RakutenTV o en Movistar+

Tetsuo: El hombre de hierro (Tetsuo, 1989)

Si hay una película de acción real que sirva de piedra angular para el resto del género en Japón es esta pesadilla surrealista con ecos del cine de terror, estética deudora del cine experimental, con nexos con la pesadilla de David Lynch 'Cabeza Borradora' ('Erasedhead', 1977).

Precedida en su país por la excéntrica 'Death Powder' (1986), la variante ciberpunk por la que se mueven a menudo incluyen metamorfosis monstruosas e incomprensibles en un entorno industrial, que implican secuencias puramente abstractas y visuales que pueden o no relacionarse con los personajes y la trama. Los temas recurrentes incluyen mutación, tecnología, deshumanización, represión y desviación sexual.

Actualmente no está disponible en plataformas de streaming

Desafío Total (Total Recall, 1990)

Antes de que se inventara la palabra cyberpunk, muchos autores de ciencia ficción fueron precursores del movimiento. Philip K. Dick es el más conocido y, además de la mencionada 'Blade Runner', en sus adaptaciones como 'Minority Report' (2002) o 'Una mirada a la oscuridad' (A Scanner Darkly, 2006) se decanta a esencia del subgénero.

No puede faltar pues la odisea de ciencia ficción 'Desafío total', de Paul Verhoeven, que también tiene otro gran aporte al subgénero en 'Robocop' (1987). Sangre, balas, taxistas robóticos, falsos recuerdos implantados y viajes a un Marte distópico con represión y guerrillas la hacen imprescindible.

Crítica en Espinof | Ver en Filmin o en Movistar+

Días Extraños (Strange Days, 1995)

Esta película pareció el mismo año que otra cinta con elementos ciberpunk como 'Hackers' (1995) y como esta, se la pegó en taquilla. Pero el tiempo ha convertido en una obra de culto la historia del ex-policía Lenny Nero (Ralph Fiennes), que trapichea y es adicto a la droga SQUID, que permite a los usuarios vivir experiencias de otras personas hasta el último detalle.

A través de temas tradicionales del cine negro con un filtro de fantástico y ciencia ficción muy sutil ofrece una visión nihilista de un futuro no muy lejano del nuestro, con el advenimiento de la VR en ciernes.

Crítica en Espinof | Ver en Filmin

Ghost in the Shell. El alma de la máquina (Ghost in the Shell, 1995)

Llegamos al anime ciberpunk más conocido en occidente, debido a su éxito comercial en los EE.UU. A su tradición de scifi noir, muy influenciada por 'Blade Runner', se añadían temas de lucha contra el delito cibernético y el terrorismo en una ciudad futurista, explorando lo que se siente al ser un humano en un cuerpo mejorado y cibernético.

¿Nos hace mejor la tecnología o más vulnerables? Su estilo de animación dibujado a mano combinado con técnicas de CGI lograron un método revolucionario. En el mismo año que llegó la secuela de 'Blade Runner' se estrenó un remake estadounidense en acción real de 'Ghost in the Shell' con Scarlett Johansson que no funcionó en taquilla.

Crítica en Espinof | Ver en Amazon Prime Video

The Matrix (1999)

Una especie de collage de otros hitos del ciberpunk, la obra de las hermanas Wachowki destacó por su estilo original y muy visual, convirtiéndose así en la película de culto de ciencia ficción de los años 90.

Con la idea de base del universo 'Terminator' (1985) y varias ideas prestadas de 'Ghost in the Shell' o el cine de Honk Kong, desde Tsui Hark a John Woo, 'The Matrix' logró una revolución en el cine de acción, concibiendo una de las primeras trilogías en forma de blockbuster llena de ideas de ciencia ficción literaria, virtual en pleno desarrollo de la era digital.

Crítica en Espinof | Ver en HBO Max o en Amazon Prime Video

En Espinof: