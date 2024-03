'Fallout' nos da la bienvenida al Apocalipsis en el fantástico primer tráiler de la serie de Amazon Prime Video basada en el videojuego de Bethesda

A estas alturas no cabe duda de que 'The Last of Us' lo ha cambiado todo. La serie de HBO demostró que se podían hacer adaptaciones de videojuegos no ya dignas, sino además fieles al original, y la sucesión de proyectos que vinieron después solo demostraron que Hollywood ha encontrado un nuevo filón. Ahora es Amazon Prime Video la que presenta 'Fallout' con un tráiler en el que han cuidado hasta el más mínimo de los detalles técnicos y artísticos. Si queréis verlo en español, pinchad aquí.

Ajusta tu Pip-Boy

El primer 'Fallout' apareció en exclusiva para ordenadores en 1997, pero la saga vivió su gran boom en popularidad general tras el lanzamiento del fabuloso 'Fallout 3', que lo cambiaba todo en la franquicia presentando un mundo abierto post-apocalíptico en el que cada una de tus decisiones tenían importancia al final. Ahora, la serie de 'Fallout' te da la bienvenida a este apocalipsis nuclear, con el sentido del humor habitual y la presencia de unas cuantas caras conocidas para los jugadores.

La serie estará, además, dentro de la continuidad de los juegos, así que no será un remake ni un reboot, sino un capítulo más de la saga de Bethesda (de la que, por cierto, seguimos esperando la quinta parte pacientemente). Jonathan Nolan, el hermano de Christopher, que ya desarrolló 'Westworld' y 'Person of interest', está detrás de esta primera temporada junto a su esposa, Lisa Joy, la otra showrunner de 'Westworld'.

Por cierto, ambos tienen en su futuro inmediato la miniserie 'The son', para HBO, que dirigirá Denis Villeneuve. De momento, el 11 de abril veremos si el equipo técnico y la fidelidad al juego han convertido a 'Fallout' en una carta ganadora o es solo un buen tráiler. Saldremos de dudas en apenas un mes. Hasta entonces esperaremos bebiendo una rica Nuka-Cola.

En Espinof: