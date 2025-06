Mahershala Ali está completamente harto de esperar al rodaje de 'Blade', y es normal. "No sé dónde está Marvel ahora mismo"

¿Hay alguien que piense, de verdad, que Marvel va a hacer 'Blade'? Cuando en julio de 2019, en pleno apogeo del estudio, Kevin Feige salió al escenario y anunció todo lo que se venía en la Fase 4, hubo dos proyectos con los que causó furor y ríos de tinta. Por un lado, 'Los 4 Fantásticos', que se estrenará dentro de un mes. Por otro, 'Blade', con Mahershala Ali, cuya existencia futura está más en duda que nunca... E incluso el propio actor está más frustrado que otra cosa a estas alturas.

Solo son habladerías

De momento, desde 2021 solo hemos escuchado al personaje una vez, en la post-créditos de 'Eternals', y eso es todo: el guion está reescribiéndose continuamente (por gente como Beau DeMayo o Nic Pizzolatto) y actualmente se encuentra sin director, con su fecha de estreno atrasada una y mil veces y actualmente fuera del calendario de estrenos del estudio, que ya no quiere arriesgarse siquiera a adivinar cuándo podrá rodarse.

Y a Ali, su protagonista, se le ha acabado la paciencia. Ayer, en la premiere de 'Jurassic World: El renacer', afirmó a The Hollywood Reporter que "Voy día a día. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. Me encantaría que 'Blade' se hiciera; veremos, no sé dónde está Marvel ahora mismo. Solo estoy buscando mi próximo gran papel, de verdad".

En un tono más jocoso respondió a otros periodistas, tal como traslada Variety, cuando le preguntaron por el vampiro cazavampiros: "Llama a Marvel. Esroy preparado. ¡Que sepan que estoy preparado!". De momento, en el UMC solo hemos visto a un Blade, y ese es Denzel Washington. Quién sabe si, a la postre, acabará siendo el único.

