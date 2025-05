Marvel lanzará 'Ironheart' a morir en Disney Plus. Su estrategia de estreno demuestra que tratan a las series ya grabadas como si fueran un limón pocho al fondo de la nevera

Marvel ya ha revelado que 2025 será el año de, por decirlo suavemente, terminar de echar lastre. O sea, coger la última tanda de aquellas series al peso -mejores o peores- que hicieron cuando se creían invencibles y aprobaban proyectos sin control, meterlas en Disney+ por la puerta de atrás y esperar que, de alguna manera, no les afecte negativamente. Después llegará el más difícil todavía: convencer al público de que vuelven a ser los de siempre. Pero para llegar ahí, primero tienen que pasar por el duro trago de ver cómo 'Ironheart', previsiblemente, se estrella en audiencias... Y ni siquiera van a tratar de evitarlo.

Yes, Wa Kan (Da)

Hace ya dos años y medio que vimos el debut de Riri Williams en Marvel. Fue en 'Black Panther: Wakanda Forever', y se trató de uno de los ejemplos de crossovers forzados menos sutiles de la historia de la productora. Claramente, el intento era crear una nueva cohesión dentro de la historia global y conseguir así que el público cautivo sintiera interés por ver su serie, que por aquel entonces iba a estrenarse en 2023 (al fin y al cabo, su rodaje terminó en noviembre de 2022, y lleva desde entonces en un cajón). Sin embargo, tras ver que la reacción de los fans fue tirando a fría y que sus proyectos televisivos dejaron de ser infalibles, 'Ironheart' se convirtió en una patata caliente de la que nadie quería hacerse cargo.

Finalmente, Marvel ha tomado una decisión cobarde pero coherente, y la lanzará por lo bajinis en dos tandas: tres episodios el 24 de junio y otros tres el 1 de julio. Y a estas alturas, ni siquiera importa si es buena o mala. De hecho, ni siquiera tener a Ryan Coogler detrás (que viene del exitazo de 'Los pecadores') ha servido para que Disney decida darle cierto bombo en cuanto al márketing: es una serie que consideran maldita, y como tal la tratarán. De hecho, han hecho que su primer tráiler, que se lanzará a lo largo del día de hoy, coincida con el nuevo de 'Superman', demostrando que la confianza en el proyecto es absolutamente nula y la están enviando, básicamente, a morir.

No es la primera vez que en Marvel hacen algo parecido. Todos recordamos lo que ocurrió con 'Echo', el spin-off de 'Ojo de Halcón' que pasó de ocho a cinco episodios y que se estrenaron, al mismo tiempo y de tapadillo, un 9 de enero en el que el público estaba a otras cosas. Normalmente, sin importar la calidad de lo que tienen entre manos, en Marvel procuran hacer un estreno semanal de sus series (incluso de subproductos como 'Invasión Secreta'), por lo que esta falta de confianza ha levantado todas las alarmas entre los fans. Parece evidente que Riri no tendrá mucho más recorrido más allá de cameos de fondo una vez se estrene 'Ironheart', pero este desapego es, cuando poco, llamativo.

Crónica de una muerte poco anunciada

Y, en el fondo, es un poco desolador, porque estamos viendo a tiempo real la caída de un gigante que trata de convencerse a sí mismo (y a los demás) de que, quemando todo lo que ha hecho y purgando sus supuestos pecados, podrá recuperar la confianza de un público que ni siquiera sabemos si estará ahí en el futuro. A nadie dentro de Marvel le ha importado en ningún momento si 'Ironheart' está cuidada hasta el extremo o es un desastre. Nadie se ha planteado si quizá merecía otro destino: es el último vestigio de una Marvel que se creía intocable y que ahora está quemando sus cartuchos viejos que ya sabe que son fallidos. Tanto, que está dispuesta a mantener con ellos una estrategia inédita: dejarlos morir.

No sabemos el presupuesto que han tenido estos seis episodios, pero podemos intuir que andará en torno a los 100 millones de dólares, como la mayoría de series Marvel de hace tres años. Y este estreno en dos tandas, a la chita callando y casi sin marketing asociado, es básicamente una manera de tirar los billetes por el retrete sin darle ni siquiera una oportunidad a la posible rentabilidad. Marvel ha decidido apostarlo todo a 'Los cuatro fantásticos' y la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' (además de, obviamente, las dos 'Vengadores') y todo lo que moleste en su plan de rearme es superfluo. 'Ironheart', de hecho, no es la única que va a sufrir el bofetón de Disney+: cuando a finales de año llegue 'Wonder Man' no parece que le vayan a dar un tratamiento muy distinto.

Por supuesto, hay más motivos que la desconfianza para un estreno tan poco publicitado: el mundo cuando se rodó 'Ironheart' no es el mismo que ahora, y las políticas contra la integración de Donald Trump han afectado, en general, a la manera en que Disney ve los negocios y sus series. En 2022, una superheroína afroamericana que construye su propio traje de Iron Man era parte de las políticas que se estaban impulsando en aquel momento. Ahora, es un producto a evitar si quieren evitar la ira de los acólitos en Internet (y, tristemente, más allá).

Personalmente creo que 'Ironheart' tiene mucho potencial (Riri ha tenido etapas más que decentes en los cómics, al fin y al cabo, y Ryan Coogler es sinónimo de calidad), y me fastidia que sus propios creadores le hayan puesto la zancadilla. Pero, por otro lado, es inevitable apreciar la lógica frente a un estreno tan atropellado: el proyecto ha perdido su momento, si es que tuvo uno, y con la espera se ha convertido en el limón pocho al fondo de la nevera en Marvel. Ese que lleva ahí guardado dos años pero, por algún motivo, no han terminado de quitarse de encima. La crónica de una muerte poco anunciada.

