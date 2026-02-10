Últimos días para ver en Prime Video la mejor cara del cine de boxeo. Un chute de adrenalina con un Jake Gyllenhaal deslumbrante, arrollador y violentísimo

Lo diré una y mil veces: Antoine Fuqua nunca falla. Da igual que haga un thriller policiaco como 'Training Day', que reinvente un clásico del western como 'Los siete magníficos' o que convierta a Denzel Washington en un héroe de acción en la impecable trilogía 'The Equalizer'; el cineasta siempre logra aterrizar de pie sus propuestas gracias a un equilibrio digno de elogio entre narrativa, forma y un gran sentido del espectáculo.

Contundencia en múltiples aspectos

Esta máxima se aplica por igual a su coqueteo con el drama deportivo en 'Redención', la enésima aproximación a las historias de ascenso y caída ambientadas en el mundo del boxeo que no aporta nada nuevo a lo que hayamos visto con anterioridad en clásicos imperecederos como 'Requiem por un campeón', 'Toro salvaje' o la mismísima saga 'Rocky', pero que se las apaña para dar forma a un relato vibrante, emocionante y tremendamente absorbente.

La clave para lograr esto en un mundo en el que todo se ha contado una y mil veces es a través de unos personajes ricos, con una construcción elaborada y con unos conflictos internos más o menos complejos pero sobradamente intensos que terminan eclipsando a los combates y a cualquier otro artificio audiovisual. Y, claro, si a esto le sumas un casting que acierta de pleno al elegir a Jake Gyllenhaal como su protagonista, es harto complicado errar el tiro... o el crochet de derecha.

El actor, que volvió a demostrar ser un portento físico con otra transformación que deja boquiabierto —no quiero ni pensar en su índice de grasa corporal durante el rodaje— deslumbra tanto en los momentos más amargos y duros como en los más entregados al melodrama —que los hay, y no pocos—, y deja una actuación brillante que queda complementada a la perfección por Rachel McAdams, relegada a un papel secundario bastante más simplón, pero igualmente elogiable.

Al final del día, lo importante es la emoción, y 'Redención' cumple con creces con este primer requisito que toda película de este corte debe poseer. Es emocionante, magnética, toca la fibra sensible y, al mismo tiempo, dispara la adrenalina con unos arrebatos de violencia arrolladores cortesía de un Antoine Fuqua que nos regala una de las peleas más espectaculares que hayamos podido disfrutar en la ficción pugilística.

Si quieres disfrutar de esta bomba que pasó sin pena ni gloria por nuestras salas de cine, solo tienes unos cuantos días antes de que abandone el catálogo de Amazon Prime Video el próximo 14 de febrero.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



