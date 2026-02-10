Doraemon regresa a los cines de España por primera vez en 3 años. Lo hace con una aventura entre pinturas y dragones, y ya hay fecha de estreno

Este año tenemos unas cuantas citas por delante para ver anime en cines, y nos acaba de salir otra. 'Doraemon' estrenó en 2025 una nueva película para celebrar el 45 aniversario del anime (que se dice rápido), y 'Doraemon: Aventuras en el mundo del arte' fue un petardazo que recaudó más de 30 millones de dólares.

Agarra los pinceles, que nos vamos

El Japón 'Doraemon: Aventuras en el mundo del arte' se estrenó el pasado 7 de marzo de 2025 y en España se ha hecho un poco de rogar, pero ahora Alfa Pictures y Luk Internacional han confirmado que se encargarán de distribuir la película en nuestro país. Tirando de inventos, el grupo de Doraemon se introduce en una pintura que les transporta a un mundo de pintura.

En España podremos verla a partir del 9 de octubre, directamente en cines, aunque todavía tenemos pendiente la confirmación de doblajes. 'Doraemon: Aventuras en el mundo del arte' viene dirigida por Yukiyo Teramoto, que fue la primera mujer en dirigir una película de la saga y con esta ya lleva cuatro películas de 'Doraemon'.

En concreto esta película más reciente de la saga lleva a Doraemon, Nobita y el resto de la tropa a Artelia, un mundo dentro de un libro de ilustraciones inspirado en la Europa Medieval. Allí empieza la búsqueda para recuperar una misteriosa piedra azul, aunque tendrán que enfrentarse a los peligros y las criaturas de Artelia.

Desde 2023 no llegaba a nuestros cines ninguna película del anime, ya que la última fue 'El nuevo dinosaurio de Nobita', y hasta la fecha tan solo se han estrenado en cines nueve largometrajes de 'Doraemon'. Por lo menos para seguir la serie lo tenemos un poco más fácil: el anime de 'Doraemon' se emite en Boing, EITB, TVG y À Punt e incluso tiene su propio canal de YouTube.

