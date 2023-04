Luffy no es el personaje de anime más fuerte, según los japoneses, y Doraemon incluso le supera

No se puede escapar del debate de qué personaje de anime es más fuerte y todos tenemos a nuestro favorito. Obviamente los pesos pesados como Goku, Naruto y Luffy suelen estar a la cabeza de las encuestas, pero sorprendentemente unos cuantos de los personajes más poderosos del mundo del anime han terminado más abajo de la lista de lo normal.

Con su bolsillo mágico tus sueños se harán realidad

En Goo Ranking, una importante web japonesa dedicada a crear rankings, se hizo una encuesta masiva para que sus usuarios decidiesen quién es el personaje más fuerte de todo el anime, y terminamos con una lista de 41 personajes bastante sorprendente que recoge Anime Senpai.

El ranking ha ido cambiando cada vez que se actualiza la encuesta porque tiene en cuenta las nuevas series que se han estrenado, y también las actualizaciones en el manga que dan nuevos poderes a los personajes. Así que hemos terminado con algunos resultados un poco interesantes, como el hecho de que Doraemon supere a Luffy.

Doraemon actualmente se encuentra en el décimo puesto de la lista, y el gato robótico del futuro se ha ganado la posición gracias a su bolsillo mágico. Esta habilidad le permite acceder a todo tipo de artilugios y no parece haber límites para sus poderes. Porque Doraemon por sí mismo no es demasiado fuerte, pero su bolsillo inter-dimensional le permite conseguir el chisme necesario para dar superpoderes a alguien, viajar a cualquier lugar, volverse invisible, o lo que necesite en cada momento.

Así que con el gato cósmico por delante, Luffy se queda en el undécimo puesto de la lista pero se lo ha ganado a pulso gracias a sus impresionantes habilidades físicas. Es rápido, resistente e increíblemente fuerte, y tiene una de las Frutas del Diablo más poderosas de todo 'One Piece'. Y por si fuera todo, también posee Haki del Conquistador, haciéndole una máquina imparable pero que por desgracia todavía no tiene un bolsillo mágico a mano.

En lo más alto del ranking está Saitama de 'One-Punch Man' como el personaje más fuerte de todo el anime. Después vendría Rimuru Tempest de 'That Time I got Reincarnated as a Slime' y el tercer puesto tenemos a Zeno-sama de 'Dragon Ball Super'. El resto del Top 10 en orden ascendente lo completan Gojo Satoru, Koro-sensei, Son Goku, Kusuo Saiki, Levi Ackerman y Arale.

En Espinof | Las mejores series de anime a las que engancharte en Crunchyroll