Las 9 mejores series de anime a las que te puedes enganchar ya mismo en Crunchyroll

Hace unos años se podían casi contar con los dedos de una mano los animes que teníamos disponibles en streaming, y ahora cada plataforma tiene un catálogo llenito de series y películas que sigue creciendo cada mes. Aunque si hablamos de anime, la plataforma por excelencia hasta ahora es Crunchyroll, que ha crecido todavía más tras su fusión con Funimation.

En la plataforma podemos ver todo tipo de series, desde animes de deportes, comedias románticas, viajes a mundos fantásticos, dramones rotundos... Y sí, también tenemos acceso a algunas de las mejores series de anime que nos hemos echado a la cara en los últimos años.

'Shingeki no Kyojin'

'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') es una de las reinas del mambo si hablamos de anime, y ya ha fascinado a millones y millones de espectadores. Basada en el manga de Hajime Isayama, la historia se desarrolla en un mundo donde los últimos humanos se han refugiado en el interior de unos altos muros, ya que más allá habitan los terribles Titanes.

Cuando Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlet pierden todo tras el ataque de estas criaturas, deciden unirse a la fuerza militar del país para combatirlos.

'Kimetsu no Yaiba'

La locura de 'Guardianes de la noche' ('Kimetsu no Yaiba') también llegó a los cines y la franquicia puede presumir de contar con la película de anime más taquillera de la historia.

La historia se centra en Tanjiro Kamado, quien pierde a su familia tras el ataque de un demonio. Solo sobrevive su hermana Nezuko, quien ha sido infectada y convertida en demonio. Para encontrar una cura y vengarse del hombre que arruinó sus vidas, Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios.

'Jujutsu Kaisen'

Otra de las series más grandes de los últimos años, y que también ha tenido una trayectoria espectacular en cines. 'Jujutsu Kaisen' es la historia de Yuji Itadori, un adolescente que accidentalmente se come una antigua reliquia que resulta ser el dedo del legendario hechicero Sukuna.

Para poder contener a Sukuna en su interior y aprender a dominar sus poderes, acude a la Escuela de Hechicería de Tokio, que se especializa en formar hechiceros que combatan contra maldiciones y todo tipo de criaturas.

'Spy x Family'

Una de las estrellas de 2022 gracias a su genial mezcla de humor y acción. 'Spy x Family' sigue a una familia muy peculiar donde todo el mundo tiene un secreto. El padre se oculta bajo la identidad de Loid Forger, pero en realidad es Twilight, el espía estrella de una nación rival.

La madre, Yor Briar, parece una simple funcionaria pero también es una feroz y sanguinaria asesina a sueldo. La pequeña Anya es una telépata resultante de un misterioso experimento científico, y la única que conoce los secretos de sus padres.

'JoJo's Bizarre Adventure'

Esta peculiar saga de manga se lleva décadas desarrollando, con cada nuevo arco centrándose en una generación diferente de la misma familia. 'JoJo's Bizarre Adventure' arranca como un dramón victoriano en el siglo XIX con Jonathan Joestar, cuyo hermano adoptivo Dio Brando se convierte en vampiro tras usar un antiguo artefacto.

A través de cada miembro de la familia Joestar, los conflictos generacionales terminan muchas veces llevando a DIO, ya sea con un épico viaje por el mundo o metiéndonos de lleno en los entresijos de la mafia napolitana.

Disponible: Temporada 1 a 4

'Chainsaw Man'

Sin duda la gran estrella de la temporada de otoño y uno de los bombazos más esperados en 2022. 'Chainsaw Man' venía precedida de todo el hype que rodeaba al manga de Tatsuki Fujimoto y nos ha dejado una animación soberbia.

Denji es un adolescente con una vida miserable que vive con su demonio Pochita, malviviendo como puede y haciendo todo tipo de trabajos para pagar sus deudas. Cuando Denji es asesinado, consigue hacer un trato con un demonio y renace como Chainsaw Man, con lo que es reclutado para convertirse en un cazador de demonios profesional.

'Mob Psycho 100'

Venía precedida del éxito de 'One-Punch Man', pero la otra obra de ONE no se queda corta para nada. 'Mob Psycho 100' es una combinación perfecta de slice of life, tramas supernaturales y humor surrealista, y una animación excelente.

La historia sigue a Shigeo Kageyama, apodado "Mob", quien es en realidad un psíquico poderosísimo que tiene problemas para expresar sus sentimientos y relacionarse con otros. Para controlar sus poderes acude a Reigen Arataka, un timador que se hace pasar por espiritista y utiliza a Mob para resolver los trabajillos que le salen.

'Ranking of Kings'

'Ranking of Kings' es otro de los bombazos recientes, con una mezcla encantadora entre una historia de fantasía, momentos muy tiernos, drama desgarrador y una animación preciosa que recuerda al Ghibli clásico.

El príncipe Bojji es sordomudo, por lo que casi nadie le tiene en cuenta como heredero al trono y la gente a menudo le toma por tonto. Un día conoce a Kage, el único superviviente de un clan de asesinos caído en desgracia que se convierte en su primer y único anime.

'One Piece'

La reina indiscutible de los animes actuales, que lleva en emisión desde 1999 y sigue creciendo con un nuevo capítulo semanal. 'One Piece' es la historia de Monkey D. Luffy, quien de pequeño se comió la Fruta Gomu Gomu y ahora es un hombre de goma.

Luffy sueña con convertirse en el Rey de los Piratas y encontrar el mítico One Piece, por lo que se hace a la mar y reúne una tripulación con la que recorrer el mundo.