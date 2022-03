¡Crunchyroll sigue creciendo! 'My Hero Academia', 'Naruto Shippuden' y el resto del catálogo de Funimation estarán en la que será la mayor plataforma de anime del mundo

Crunchyroll ya era la plataforma por excelencia para ver anime, pero dentro de poco el contenido de Funimation pasará también a estar disponible dentro de su catálogo.

La experiencia de anime definitiva

La plataforma de streaming podía presumir de que cuenta con un catálogo muy potente de anime, incluyendo tanto con clásicos como con algunas de las series del momento como 'Ataque a los Titanes', que se emiten en simulcast con subtítulos a la vez que los capítulos se estrenan en Japón.

Por si fuera poco, desde Crunchyroll acaban de revelar que a partir de hoy mismo las series y películas licenciadas por Funimation y Wakanim se podrán también ver dentro de la plataforma, con lo que Crunchyroll se posiciona como la mayor plataforma de anime del mundo.

Todo tu anime, ¡en un solo lugar! Funimation y Wakanim se trasladan oficialmente a Crunchyroll. #AnimeNextLevel



🧡 https://t.co/h8KE8jNNad pic.twitter.com/gM0qgQu1ZX — Crunchyroll.la✨ #AnimeNextLevel (@crunchyroll_la) March 1, 2022

Ahora mismo se emiten al día religiosamente varios de los animes de esta temporada como 'Shenmue The Animation' o 'Ranking of Kings', y desde Crunchyroll prometen que la próxima primavera llegarán muchas más series de nueva emisión. Como parte de esta unión de catálogos de Crunchyroll, Funimation y Wakanim, series bien potentes del momento como 'My Hero Academia', 'Jujutsu Kaisen' o 'Tokyo Revengers' pasarán a estar completas en nuestro país dentro de esta única plataforma.

En el anuncio oficial, Crunchyroll también se compromete a más doblajes y nuevos subtítulos para estas series. Además, los usuarios de Funimation, Wakanim y VRV que se pasen a la plataforma también recibirán 60 días de Crunchyroll Premium gratis.

Sony se hizo con Crunchyroll el pasado agosto y desde entonces se ha venido anticipando la unión de la plataforma con Funimation. La demanda por contenidos de anime se ha doblado desde que comenzó la pandemia y cada vez más servicios de streaming apuestan por títulos de animación japonesa para potenciar su catálogo, pero con este anuncio sorpresa Crunchyroll definitivamente se ha desmarcado de sus competidores en cuanto a cantidad de contenido.

"El equipo de Crunchyroll ha hecho un trabajo extraordinario no solo haciendo crecer la marca si no también levantado una comunidad muy apasionada de fans del anime", dijo Tony Goncalves, el CRO de WarnerMedia en un comunicado a la venta de la plataforma a Sony. "Combinada con Funimation, continuarán cuidando de la comunidad global y trayendo más anime a más gente."

Todavía no se ha confirmado cómo afectará esta ampliación de catálogo a las tarifas de Crunchyroll y si habrá una subida de cuota o si se mantendrá como hasta ahora.