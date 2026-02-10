Las 15 mejores películas que puedes ver en Movistar Plus+ en 2026

El 2026 está repleto de películas muy esperadas para ver en cines, pero el streaming también es una alternativa muy a tener en cuenta. Hoy queremos hacer las mejores películas que podéis ver en Movistar Plus+ en este 2026, incluyendo tanto títulos de rabiosa actualidad como algún que otro clásico imprescindible.

Por si los 15 títulos que tenéis a continuación se os quedan cortos, os recuerdo que también tenemos un repaso a las mejores películas de Netflix en 2025, otro con las mejores películas del año pasado en Prime Video, uno más con el mejor cine en Disney+ y la lista con las mejores películas que ver en HBO Max. Pasemos ya con las elegidas de Movistar Plus+.

'A Different Man' (2024)

Dirección: Aaron Schimberg. Reparto: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Adam Pearson

Una insólita comedia dramática con tintes surrealistas que explora cómo cambia la idea de un hombre con neurofibromatosis tras someterse a una milagrosa operación quirúrgica. Con dos mitades bien diferenciadas, es una propuesta llamada a dejar huella a aquellos que conecten mejor con el enfoque que propone Aaron Schimberg. Por cierto, cuenta también con una excelente interpretación de Sebastian Stan.

Crítica de 'A Different Man' | Verla en Movistar Plus+

'Cónclave' (2024)

Dirección: Edward Berger. Reparto: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini

La elección de un nuevo Papa es la base para este fascinante thriller que también funciona muy bien como comedia insólita. Con un grandísimo reparto liderado por un muy inspirado Ralph Fiennes, el también director de la aclamada 'Sin novedad en el frente' firma aquí una película modélica con la capacidad de enganchar y entretener a todo tipo de público.

Crítica de 'Cónclave' | Verla en Movistar Plus+

'Dream Scenario' (2023)

Dirección: Kristoffer Borgli. Reparto: Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula y Dylan Baker

Nicolas Cage lleva ya unos cuantos años aceptando proyectos que ningún otro actor de Hollywood tan reconocible como él aceptaría. Aquí se sumerge en un fascinante fantasía que coquetea con la idea de un Freddy Krueger alternativo que en vez de sembrar el terror acaba convirtiéndose en el epicentro de un estimulante comentario sobre la cultura de la cancelación sin miedo a llevar sus ideas hasta sus últimas consecuencias.

Crítica de 'Dream Scenario' | Verla en Movistar Plus+

'El bueno, el feo y el malo' ('Il buono, il brutto, il cattivo', 1966)

Dirección: Sergio Leone. Reparto: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Aldo Giuffrè, Antonio Casas, Rada Rassimov, Aldo Sambrell, Enzo Petito, Luigi Pistilli

Uno de los mejores westerns de todos los tiempos y que supuso el cierre de la trilogía sobre el hombre sin nombre protagonizada por Clint Eastwood. Una propuesta de lo más ambiciosa que todavía perdura 60 años después de su estreno, por lo que este 2026 es una gran ocasión para recuperarla o acercarse a ella por primera vez.

Crítica de 'El bueno, el feo y el malo' | Verla en Movistar Plus+

'El conde de Montecristo' ('Le Comte de Monte-Cristo', 2024)

Dirección: Alexandre de La Patellière y Matthieu Delaporte. Reparto: Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte

Nueva y estupenda adaptación de la legendaria novela de Alexandre Dumas. Una gran película de aventuras con tintes de thriller que lo tiene todo para enganchar a cualquier espectador que se preste al juego. Con un impecable trabajo de ambientación, un reparto muy bien elegido y un ritmo impecable para mantener la tensión pero sin andarse con prisas innecesarias.

Crítica de 'El conde de Montecristo' | Verla en Movistar Plus+

'Hervidero' ('Lashou shentan', 1992)

Dirección: John Woo. Reparto: Chow Yun-fat, Tony Leung Chiu-Wai, Teresa Mo, Philip Chan, Philip Kwok, Anthony Wong Chau Sang, Bowie Lam.

Una de las mejores películas de acción de todos los tiempos con la que John Woo alcanzó su madurez total justo antes de dar el salto a Hollywood. Ya valdría la pena verla solamente por la extraordinaria escena del tiroteo en el hospital, pero es que estamos ante un thriller de primerísimo nivel en todos los aspectos.

Verla en Movistar Plus+

'Idiocracia' ('Idiocracy', 2006)

Dirección: Mike Judge. Reparto: Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard, Terry Crews

Una comedia distópica absurda y excesiva que sufrió un tremendo batacazo en el momento de su estreno. Luego tardó bien poco en convertirse en un título de culto, pero también en una obra que predijo la Estados Unidos actual mucho mejor de lo que muchos estarían dispuestos a reconocer. Además, celebra su 20 aniversario y a menudo es difícil tenerla accesible, por lo que encontrarla en Movistar Plus+ es una oportunidad de oro.

Crítica de 'Idiocracia' | Verla en Movistar Plus+

'La sustancia' ('The Substance', 2024)

Dirección: Coralie Fargeat. Reparto: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

La cineasta francesa Coralie Fargeat ya había dejado muy buenas sensaciones con 'Revenge', pero aquí fue un paso más allá con una propuesta mucho más personal y fascinante. Con dos inolvidables interpretaciones por parte de Demi Moore y Margaret Qualley, 'La sustancia' es un inusual thriller de terror que mezcla con acierto multitud de géneros. Eso sí, sutileza ninguna.

Crítica de 'La sustancia' | Verla en Movistar Plus+

'La zona de interés' ('The Zone of Interest', 2023)

Dirección: Jonathan Glazer. Reparto: Christian Friedel, Sandra Hüller

Fue una de las grandes protagonistas de los Óscar de 2024, algo totalmente lógico teniendo en cuenta su tan sencilla como desgarradora aproximación a la II Guerra Mundial en general y a la vida en un campo de concentración en particular. Ojo especialmente al uso del sonido y cómo Jonathan Glazer logra perturbar al espectador con ello.

Crítica de 'La zona de interés' | Ver en Movistar Plus+

'Los pecadores' ('Sinners', 2025)

Dirección: Ryan Coogler. Reparto: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo

La película que destrozó el récord de mayor número de nominaciones en los Óscar es un estupendo thriller de terror en el que la música tiene una importancia capital. Dirigida con mano firme y las ideas muy claras por parte de Ryan Coogler, estamos ante una película de lo más singular en la que todo encaja de maravilla en su sitio.

Crítica de 'Los pecadores' | Verla en Movistar Plus+

'Maspalomas' (2025)

Dirección: Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Reparto: José Ramón Soroiz, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Zorion Egileor, Kepa Errasti

El dúo formado por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi ha estado detrás de algunas de las mejores películas españolas de los últimos años y aquí ofrecen el que seguramente sea su trabajo más redondo hasta la fecha. Lo que empieza siendo una cosa acaba evolucionando hasta ofrecer un relato apasionante del personaje excelentemente interpretado por José Ramón Soroiz.

Crítica de 'Maspalomas' | Verla en Movistar Plus+

'Memorias de un caracol' ('Memoir of a Snail', 2024)

Dirección: Adam Elliot. Reparto vocal: Sarah Snook, Kodi Smit-McPhee, Jacki Weaver, Eric Bana, Dominic Pinon

El australiano Adam Elliot nos había sorprendido a todos en 2009 con 'Mary and Max', una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Aquí regresó al formato largo con una excelente tragicomedia en la que vuelve a demostrar un genial manejo de la animación stop-motion. No llega al nivel de su predecesora, pero no por ello deja de ser imprescindible.

Crítica de 'Memorias de un caracol' | Verla en Movistar Plus+

'Sirat' (2025)

Dirección: Óliver Laxe. Reparto: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Tonin Janvier, Richard Bellamy

Está claro que las películas de Óliver Laxe no son para todos los gustos y que él como persona puede generar rechazo a algunos, pero eso no quita que sea uno de los grandes autores del cine español reciente. Y esta producción original de Movistar Plus+ propone un viaje en todos los sentidos que parece una cosa y acaba siendo otra muy distinta, valiéndose para ello de un uso fascinante de la música.

Crítica de 'Sirat' | Verla en Movistar Plus+

'The Monkey' (2025)

Dirección: Osgood Perkins. Reparto: Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery, Colin O'Brien, Rohan Campbell, Sarah Levy, Adam Scott, Elijah Wood

En 2025 nos llegaron varias películas basadas en la obra de Stephen King, pero tengo claro que la más satisfactoria de todas ellas no es 'La larga marcha', y tampoco 'The Running Man'. Ambas merecen la pena, pero ese honor pertenece a este salvaje pasatiempo del director de 'Longlegs' con unas buenas dosis de humor y mala leche.

Crítica de 'The Monkey' | Verla en Movistar+

'Todos los hombres del presidente' ('All the President's Men', 1976)

Dirección: Alan J. Pakula. Reparto: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jack Warden, Martin Balsam, Hal Holbrook, Jason Robards

Quizá la mejor película sobre el mundo del periodismo, o al menos la más reconocida de todas, y la celebración de su 50 aniversario es una ocasión ideal para recuperarla. Aquí encontraréis un preciso y realista acercamiento a todo lo relacionado con el Watergate y la investigación sobre el mismo llevada a cabo por parte del Washington Post, donde destaca principalmente el gran trabajo de sus dos protagonistas y la impecable dirección de Pakula.

Verla en Movistar Plus+

