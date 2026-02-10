En 5 días llega a Netflix una de las series de ciencia ficción espacial más largas. Solo 'Doctor Who' la supera

Llevaba un tiempo fuera del radar pero este próximo domingo 15 Netflix incorporará en su catálogo todo un clasicazo de la ciencia ficción televisiva de finales de los 90 e inicios de 2000. La secuela de una película de Roland Emmerich y que nos llevaba a explorar el universo a través de un grupo de portales ancestrales.

Estoy hablando, como habréis podido suponer, de 'Stargate SG-1', serie protagonizada por Richard Dean Anderson (MacGyver) y que surge como un spin-off de 'Stargate: Puerta a las estrellas' que arranca un año después de los hechos de la película. De esta manera, seguimos a un equipo militar, el SG-1, en lo que exploran la galaxia a través de estos portales estelares.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Aventura de razas ancestrales

Una serie de aventura y ciencia ficción en la que se mezclan y relacionan sin ningún tipo de pudor razas extraterrestres con civilizaciones antiguas y mitologías terráqueas. Principalmente el antiguo Egipto, el mundo grecorromano y demás. Algo que exploraron durante nada menos que 10 temporadas y un par de películas para televisión, sin contar con los spin-offs.

Sus 214 episodios la convirtieron en su momento en la serie estadounidense de ciencia ficción más larga. Récord que ostentó durante unos pocos años hasta que llegó 'Smallville' e hizo cuatro episodios más con el mismo número de temporadas (10). Misma cifra de episodios (218) que también alcanzó 'Expediente X' con esas temporadas que preferimos ignorar.

Claro, cifras que quedan muy por debajo de 'Doctor Who' y sus casi 900 episodios en total (694 de la serie clásica, 169 de la moderna, más casi una treintena de especiales) pero que no por ello menos meritorio, sobre todo teniendo en cuenta que no era serie de "cadena generalista", sino de cable (primero en Showtime y luego en SciFi Channel).

La saga 'Stargate' no se quedó en la película de Emmerich y esta serie, sino que su éxito propició que tuviéramos un buen puñado de spin-offs: una breve serie animada ('Stargate Infinity'); una microserie para web (Stargate Origins); 'Stargate Atlantis', que surge de los hechos del final de la temporada 7/arranque de la 8 de 'SG-1'; y 'Stargate Universe', con un equipo intentando volver a casa mientras explora un rincón desconocido del universo.

Series, todas estas, que no son fáciles de encontrar en streaming en España, estando en plataformas "menores". Actualmente, 'Universe' se puede ver en MGM+, lugar donde también podemos ver 'SG-1' y la película que lo inició todo.

Por cierto, la saga está todavía vivita y coleando ya que desde Prime Video han anunciado una nueva serie de 'Stargate', de la que todavía no hay muchos detalles.

