Los 17 mejores episodios autoconclusivos de todas las series de 'Star Trek' para iniciarse en la mítica saga

Cincuenta y un años de historia. Siete series de televisión. Trece películas. Setecientos treinta y cinco episodios. ¿Abrumados? Tranquilos, en Espinof hemos hecho una selección con los 17 mejores episodios autoconclusivos de 'Star Trek', perfectos para cualquier espectador que quiera iniciarse en la legendaria franquicia creada por Gene Roddenberry en 1964.

Para simplificar las cosas al máximo dejamos fuera películas y episodios dobles, triples o que requieran un extenso conocimiento de la continuidad previa. Abróchense los cinturones, velocidad de curvatura Warp 9. ¡Adelante!

Las Maniobras de la Corbomita (The Corbomite Maneuver, Star Trek The Original Series s01e10).

Los episodios ambientados casi en su totalidad en el interior del U.S.S Enterprise suelen tener un fuerte componente táctico, y sin duda esa es una parte muy importante de Las Maniobras de la Corbomita… Sin embargo, lo que en apariencia parece la típica historia de combates espaciales pronto se revela como una historia de más calado, donde el enfrentamiento intelectual y el duelo de egos entre los dos capitanes, son más importantes que los momentos de acción.

El argumento enfrenta al Capitán James T. Kirk con un extraño alienígena a bordo de una pequeña nave en forma de cubo de rubik, que resulta ser muy superior tecnológicamente al buque insignia de la Flota Estelar. Solo al final descubriremos que las intenciones de este OVNI no son otras que sacar a relucir la verdadera naturaleza de los humanos, de cara a discernir si es una buena idea iniciar un primer contacto entre las dos especies.

Momento inolvidable: La revelación final, muy rodserlinesca: el terrorífico alienigena azulado no es lo que parece.

Querido Doctor (Dear Doctor, Star Trek: Enterprise s01e13)

Narrado como un intercambio de cartas entre el doctor Phlox y su compañero de intercambio, sitúa la acción en un planeta donde dos razas humanoides inteligentes coexisten pacíficamente, como si en La Tierra en pleno siglo XXI siguiéramos conviviendo con el Homo Erectus. El drama tiene lugar cuando Phlox descubre que una de las dos especies está condenada a la extinción ¿Debería la Flota Estelar hacer algo e inmiscuirse en un proceso evolutivo de millones de años?

Este episodio se sitúa dentro de la tradición clásica de Star Trek: grandes dilemas morales como consecuencia de la exploración de nuevos mundos y nuevas civilizaciones. Hay centenares de ejemplos con esta estructura y precisamente debido a esa sobreabundancia es difícil que un episodio destaque dentro de una plantilla tan cerrada. Querido Doctor, en cambio, se siente fresco y relevante desde todos los puntos de vista.

Momento inolvidable: La reflexión del capitán al final del episodio es una semilla que dará lugar a uno de los conceptos más simbólicos de Star Trek: la primera directiva.

El Equilibrio del Terror (Balance of Terror, Star Trek The Original Series s01e14)

Cuando se estrenó Star Trek: La Nueva Generación en 1987, Gene Roddemberry había llevado al extremo el concepto de futuro pacifista que había ideado tres décadas atrás. Para desesperación de su equipo de guionistas, durante las dos primeras temporadas Roddemberry torpedeó su propia serie al confundir el uso del conflicto como motor narrativo, con la posibilidad de estar enviando al espectador un mensaje violento. Pero lo cierto es que desde sus inicios no hay un solo episodio destacado de Star Trek donde el conflicto entre culturas no sea la base de la narración.

Probablemente el ejemplo más significativo es El Equilibrio del Terror, un episodio muy inspirado en las películas bélicas de submarinos como Torpedo o El Zorro del Mar que supone la primera aparición de los romulanos en la serie. El Enterprise ejerce como destructor de la flota norteamericana y el ave de presa romulana es la representación de un submarino alemán o japonés, poniendo el foco en los capitanes de las dos naves y en el respeto que se profesan mutuamente como iguales a pesar de haber jurado lealtad a bandos rivales. Utilizar en clave metafórica un episodio negro de historia de la humanidad para hacer un alegato pacifista es uno de los ejemplos más puros Star Trek y de ciencia ficción del más alto nivel.

Momento inolvidable: El discurso final del capitán romulano, magistralmente interpretado por Mark Lenard, quien pocos episodios después dará vida a Sarek, el padre de Spock.

The Inner Light (La Luz Interior, Star Trek The Next Generation s05e25)

Tras recibir una descarga energética procedente de una sonda espacial en el puente del Enterprise-D, el capitán Jean-Luc Picard pierde el conocimiento y se despierta en un planeta llamado Kataan. Según todos los que le rodean, su supuesta familia, amigos y vecinos del pueblo, él no es Picard sino Kamin, un herrero recién recuperado de grave enfermedad cuyas altas fiebres le hicieron delirar durante semanas. A Picard le costará varios años asumir su nueva situación, pero terminará formando una familia y convirtiéndose en un valioso miembro de la comunidad. Cuarenta años después sus aventuras en el Enterprise ya son un borroso recuerdo del pasado...

Hay muchas cosas a destacar en este emotivo episodio. La más obvia es la portentosa y emocionante interpretación de Patrick Stewart, capaz de dotar a su personaje de infinidad de matices incluso con su rostro oculto bajo una densa y tosca capa de maquillaje. Narrativamente parece jugar con ritmos y estéticas minimalistas más propios de una representación teatral, lo cual contribuye a crear una permanente sensación de extrañeza que empieza a cobrar sentido en el sorprendente último acto. Pero por encima de estas consideraciones superficiales, La Luz Interior es ante todo una celebración del conocimiento, de la memoria histórica y el valor del legado cultural que nos han dejado otras civilizaciones ya extintas.

Momento inolvidable: Picard en su camarote, tocando con la flauta el hermoso tema compuesto por Jay Chattaway para este episodio: una prueba de que la vida que vivió fue real y ahora es un hombre cuarenta años más sabio.

El Visitante (The Visitor, Star Trek: Deep Space Nine s04e02)

Un accidente inesperado. Una muerte sin sentido. Un adolescente destrozado. Traumas que definirán toda una vida. Los estudios. Formar una familia. Fracasar. Volver a intentarlo. Enmendar los errores del pasado. Asumir que el tiempo es finito. Que quizás ya es demasiado tarde...

El Visitante forma un estupendo díptico junto a La Luz Interior, ya que ambos comparten temática y algunos recursos, aunque desde perspectivas diferentes. El mensaje es claro: el tiempo es lo único que tenemos, no permitamos que nuestras obsesiones se conviertan en un problema que nos impida disfrutar del viaje… Porque en la vida real no tendremos una segunda oportunidad.

Momento inolvidable: El anciano y frágil Jake Sisko, interpretado por el siempre estupendo Tony Todd , viendo a su padre una última vez, dispuesto a llevar a cabo aquello que tardó toda una vida en conseguir.

La Ciudad en el Límite de la Eternidad (City on the Edge of Forever, Star Trek The Original Series s01e28)

Casi todos los listados con los mejores capítulos de Star Trek coinciden en situar La Ciudad en el Límite de la Eternidad como el mejor de toda la franquicia. Y no es para menos: el autor de sci-fi Harlan Ellison tardó unos diez meses en escribir el que fuera el primer gran episodio de viajes en el tiempo. A pesar de contar con tan solo media temporada a sus espaldas, Ellison entendió a la perfección la dinámica de personajes formada por Kirk (lo heroico), Spock (lo racional) y McCoy (lo pasional y en este caso, macguffin del episodio), sacó a la Enterprise de la ecuación, situando la acción en Nueva York en plena Gran Depresión y con todas las cartas sobre la mesa presentó a los telespectadores un concepto de sci-fi pura y dura: la terrible responsabilidad del viajero temporal. La gran Joan Collins interpretó a Edith Keller (inspirada en la evangelista Aimee Semple McPherson), un personaje clave en la historia de la humanidad cuyo destino no debía ser alterado bajo ningún concepto...

Se puede discutir si efectivamente estamos hablando del punto más alto de la saga en sus más de cincuenta años de historia… Pero es innegable que su estreno el 6 de abril de 1967 ante 12 millones de espectadores y los numerosos premios que recibió en años posteriores, consolidó a Star Trek como un referente de la ciencia ficción.

Momento inolvidable: El accidente de tráfico. El momento en que James T. Kirk descubrió que el escenario invencible SÍ existe y que no se puede trampear pirateando un ordenador.

Más Allá de las Estrellas (Far Beyond Stars, Star Trek: Deep Space Nine s06e13)

El conflicto entre Bajor y Cardasia está pasando factura a un agotado y febril Benjamin Sisko, que empieza a tener unas extrañas alucinaciones. En ellas es Benny Russell, un escritor de relatos fantásticos para la revista Incredible Tales, en Nueva York a principios de los 50. Tras una agresión racista por parte de la policía, Benny encuentra la inspiración y escribe una historia llamada "Espacio Profundo Nueve" sobre una estación espacial del futuro liderada por un comandante afroamericano. Aunque todos se quedan impresionados con su relato, el editor de la publicación no está dispuesto a permitir que llegue a los quioscos una historieta protagonizada por un negro.

Más allá de la cuestión racial (muy presente durante toda la serie), el episodio es ambiguo en todo momento a la hora de diferenciar realidad y ficción. ¿Es la vida de Benny una manifestación de la mente de Sisko o es Espacio Profundo Nueve una representación de los relatos de Benny? El final deja abierta la posibilidad de que todo transcurra en la mente de un soñador que suspiraba un mundo más tolerante e igualitario.

Sin duda el episodio más meta y autoconsciente de la historia de la saga, y una hermosa carta de amor a los folletines de ciencia-ficción de principios del siglo XX, sin los cuales Star Trek jamás habría existido.

Momento inolvidable: El miserable editor interpretado por Rene Auberjonois negándose a publicar el material de Benny. Otro superior cómplice en su equidistancia como tantos otros lo han sido, lo son... y lo serán.

Espejo, Espejito (Mirror, Mirror, Star Trek: The Original Series s02e04)

Bienvenidos al Universo Espejo, una suerte de mundo al revés donde no hay Federación de Planetas que valga, sino un sanguinario Imperio Humano forjado a través de la conquista de todos los mundos y civilizaciones que la flota terrestre encuentra a su paso. Los no-humanos son tratados como esclavos si no juran lealtad al imperio y su propia jerarquía interna se basa en la traición, el asesinato y la tortura como recursos habituales para ascender en la cadena de mando.

En un accidente del transportador, los auténticos Kirk, Uhura, Scotty y McCoy se intercambian con sus homólogos del Universo Espejo y se ven obligados a convivir con la versión bizarra de sus compañeros sin levantar sospechas mientras intentan desarrollar un plan que les permita escapar.

Momento inolvidable: El pérfido comportamiento de la auténtica Uhura (Nichelle Nichols) para pasar desapercibida en el puente de mando y la bofetada que le arrea a Sulu cuando intenta propasarse con ella.

El Enterprise del Ayer (Yesterday's Enterprise, Star Trek: The Next Generation s03e15)

Otro episodio de realidades alternativas, aunque en este caso el detonante es un viaje en el tiempo imprevisto y la paradoja subsiguiente. La aparición de una brecha en el tejido espacio-temporal provoca que una nave estelar aparezca en una época que no le corresponde, reescribiendo toda la historia posterior y dando lugar a un nuevo universo paralelo. No se trata de nuevo del Universo Espejo, pues en este caso la Federación continúa existiendo pero está inmersa en una cruenta guerra contra los Klingons , siendo el Enterprise-D su buque de guerra más destacado para hacerles frente. El Capitán Picard tendrá que decidir entre condenar a muerte a centenares de personas para devolver la historia a su cauce original o continuar con una guerra que están a punto de perder. Guinan (Woopy Goldberg), cuya percepción del tiempo es diferente al resto de la tripulación, será la clave para que Picard tome la decisión correcta.

El Enterprise del Ayer es un buen resumen de las ambiciones de La Nueva Generación: la de ser una versión más refinada y sci-fi de lo que era La Serie Original, objetivo que no logra la mayoría de las veces, pero cuando lo consigue da lugar a episodios tan memorables como este.

Momento inolvidable: El tensísimo cruce de miradas entre Guinan y Tasha.

Amok Time (La Época de Amok, Star Trek: The Original Series s02e01)

Estamos a finales de los 60. Star Trek comenzaba su segundo año y a pesar de unas audiencias no muy boyantes, un curioso extraterrestre de orejas puntiagudas empezaba a convertirse por méritos propios en un icono de la televisión americana, así que el equipo decidió arrancar la temporada profundizando en un personaje que aún era un misterio para los televidentes. Se trataba de explorar la naturaleza de Spock, conocer sus orígenes y visitar por primera vez su planeta natal.

El escritor de ciencia ficción Theodore Sturgeon se encargó de escribir el guión de La Época de Amok, cuyo planteamiento central fue especialmente estimulante para cualquier fan del primer oficial vulcano: Spock tiene que aparearse o morirá. La única forma de evitarlo consiste en viajar a su planeta de origen para iniciar un ritual que le permita dar rienda a sus instintos más primarios junto a una hembra vulcana, matrimonio concertado mediante. Problema: el Enterprise se encuentra lejos de Vulcano y podría no llegar a tiempo para la ceremonia y ese solo será uno de los obstáculos a los que Kirk tendrá que enfrentarse para conseguir salvar la vida de su amigo.

Momento inolvidable: El insólito combate entre Spock y Kirk al ritmo de una memorable composición de Alexander Courage.

Carbon Creek (Carbon Creek, Enterprise s02e02)

Contada a modo de flashback, cuenta de la historia secreta de los antepasados de la primera oficial T'Pol , quienes durante una misión de reconocimiento sufren un accidente mientras examinan el lanzamiento del Sputnik y acaban atrapados en La Tierra en 1957 , en un pueblecito de Pennsylvania llamado Carbon Creek. Los vulcanos de la nave accidentada se ven obligados a hacerse pasar por humanos para no contaminar su historia y terminarán viendo con otros ojos sus bárbaras tradiciones, a pesar de tratarse de una raza primitiva. Estos hechos suponen el primer contacto entre humanos y vulcanos, cien años antes de lo que consta en documentos oficiales.

La infravalorada Star Trek: Enterprise tuvo que lidiar con una producción precipitada cuando apenas habían pasado unas semanas tras el final de Star Trek: Voyager, con un público saturado tras 18 años de emisión ininterrumpida y con un fandom siempre quisquilloso debido a pequeñas inexactitudes con el canon que implicaban arriesgados ejercicios de "retrocontinuidad". Sin embargo estas inexactitudes permitieron a los guionistas la suficiente libertad creativa para desarrollar episodios tan audaces e interesantes como este.

Momento inolvidable: Vulcanos enganchados a Te Quiero Lucy. Simplemente fascinante.

La Medida de un hombre (The Measure of a Man, Star Trek: The Next Generation s02e09)

El experto en cibernética Bruce Maddox llega a la Enterprise-D con un inusitado interés en Data, el primer androide en ocupar un puesto de comandante en la Flota Estelar. Tras varios encuentros incómodos, Maddox revela sus verdaderas intenciones: desmontar a Data para aprender a replicar su tecnología prositrónica. Ante la negativa del androide, Maddox recurre a un tribunal de la Federación, dando inicio a un juicio para determinar si Data es efectivamente una propiedad y por tanto debe pasar a disposición de Maddox para su desguace.

Como decíamos más atrás, La Nueva Generación tuvo dos primeras temporadas repletas de problemas de producción. Las consecuencias fueron apenas una decena de episodios salvables… y solo uno realmente bueno: La Medida de un Hombre. ¿Son los derechos humanos aplicables a un robot? ¿Estamos hablando de esclavitud si les privamos de su libre albedrío? Y más allá de grandes cuestiones filosóficas (seguramente inspiradas por Asimov), estamos ante el primer episodio que logra romper el acartonamiento de la mayor parte de los secundarios, haciendo un sensacional uso del sosainas William Riker y elevando a Data como uno de valores con más potencial de la serie (un Pinocho positrónico).

Momento inolvidable: Riker, en el papel de fiscal, apagando a Data en pleno juicio para demostrar que no es un ser vivo.

Testigo Viviente (Living Withness, Star Trek: Voyager s04e23)

Este sensacional episodio se ambienta setecientos años después de que la Capitana Janeway mediase entre los kyrianos y los vaskianos. El argumento sitúa la acción en un museo vaskiano donde una copia del Doctor Holográfico es expuesta como prueba del supuesto genocidio cometido por la U.S.S. Voyager siete siglos atrás. En el museo se emiten representaciones muy tergiversadas de los acontecimientos que ocurrieron realmente, donde la Voyager es descrita como una nave de guerra con una inmensa capacidad destructiva y la capitana Janeway como una retorcida villana de opereta que disfruta con todas sus atrocidades. Cuando el Doctor Holográfico es despertado por un historiador kyriano y se encuentra con una historia oficial que para nada se ajusta a la realidad, intentará convencerles de que la Voyager era una nave de exploración, no de guerra.

Star Trek: Voyager nunca estuvo a la altura de su brillante punto de partida y por eso este es el único episodio que veréis en esta lista, a pesar de que su reparto -el más diverso de la saga- cuenta con dos grandes personajes como son la Capitana y el Doctor. Sin embargo, Testigo Viviente funciona a la perfección como episodio aislado y es una memorable reflexión sobre la supuesta neutralidad de medios de comunicación, y cómo la información puede y suele ser filtrada por el emisor hasta convertirse en propaganda, generalmente para servir a los intereses políticos y económicos de turno, y finalmente queda inmortalizada como la versión oficial en los libros de historia.

Momento inolvidable: La Capitana Janeway, retratada como una psicópata asesina de masas, indumentaria de reminiscencias nazis incluida.

Retorno al Pasado (Yesteryear, Star Trek: The Animated Series s01e02)

Este episodio utiliza el mismo recurso argumental de La Ciudad al Límite de la Eternidad (un viaje al pasado para corregir la línea temporal) como excusa para explorar la infancia de Spock en Vulcano y su relación con sus padres, Amanda y Sarek. La historia subraya el conflicto interno de Spock, un niño atormentado por una sociedad que no le acepta por su condición de mestizo y presionado por su padre para que elija entre abrazar la lógica vulcana o la emoción instintiva humana.

En apenas veinte minutos, Retorno al Pasado es el episodio que -junto a La Época de Amok- más y mejor desarrolla el lore vulcano, hasta el punto de ser el único de La Serie Animada considerado válido dentro del exigente canon trekkie. Incluso el mismísimo J. J. Abrams tomó elementos de este capítulo y los incluyó en el pseudo-reboot de 2009.

Momento inolvidable: Descubrir que Spock fue víctima de bulling.

Similitud (Similitude, Star Trek: Enterprise s03e10)

En el tenso contexto de una inminente guerra contra los Xindi , el ingeniero Charles "Trip" Tucker sufre un accidente que le deja en coma. El Capitán Jonathan Archer considera que Trip, además de su amigo, es un bien imprescindible para que la misión de la Enterprise-NX tenga éxito, así que empujado por las circunstancias el doctor Phlox propone un procedimiento radical: crear un clon idéntico para utilizarlo como donante. El transplante salvará la vida de Trip, pero será mortal para el clon, cuya longevidad en cualquier caso es de máximo dos semanas. La situación se complica cuando el clon llega a la madurez con todos los recuerdos de Trip y empieza a hacerse preguntas sobre el auténtico sentido de su existencia.

La creación de la vida sintética es un tema que Star Trek ha tocado en no pocas ocasiones desde La Serie Original. Sin embargo, nunca se había abordado la utilidad práctica de la clonación desde un punto de vista médico para el tratamiento de lesiones y enfermedades. Un episodio moralmente complejo y polémico y una predicción acerca de las cuestiones éticas a las que la humanidad se tendrá que enfrentar en un futuro probablemente cercano.

Momento inolvidable: El doctor Phlox permanentemente incómodo al verse implicado en unas acciones éticamente más que discutibles.

El Enemigo Interior (The enemy within, Star Trek: The Original Series s01e05)

Algo va terriblemente mal en la Flota Estelar cuando los accidentes con el transportador son el pan de cada día. Afortunadamente para los espectadores, los efectos a nivel subatómico de un error en el proceso de desmaterialización pueden provocar los resultados más grotescos… y divertidos. El más jugoso de todos ellos ocurrió en el quinto episodio de La Serie Original, cuando un mal funcionamiento durante un transporte provoca que el capitán Kirk se divida en dos individuos: uno agresivo, descontrolado y emocionalmente inestable, y otro voluble, sin carácter ni la más mínima asertividad. Por supuesto ambos consideran que el otro es un farsante, sin darse cuenta de que la muerte de uno de ellos supondrá también la del otro.

¿Qué podemos decir de El Enemigo Interior? Loco, kitch, desacomplejado, inmensamente divertido y con la interpretación más desatada de la carrera de William Shatner.

Los problemas con los tribbles (The Trouble with Tribbles, Star Trek: The Original Series s02e15) / Problemas por triplicado (More Tribbles, More troubles, Star Trek: The Animated Series s01e05) / Juicios y problemas con los tribbles (Trials and Tribble-ations, Star Trek: Deep Space Nine s01e06)

Para terminar hacemos trampa con no uno sino tres de los episodios más divertidos de la serie. ¿Qué son los tribbles? Imaginemos una criatura aparentemente inofensiva cuyo organismo está dedicado íntegramente a la reproducción y que, de disponer del suficiente alimento, sería capaz de multiplicar su número por diez cada doce horas aproximadamente. ¿Los xenomorfos os dan miedo? ¡Ja! Estas adorables bolas de pelo son el depredador más peligroso del universo: un arma biológica capaz de acabar con ecosistemas de escala planetaria en menos de lo que Mr. Spock tarda en arquear una ceja.

En el vasto Cuadrante Alfa, comerciantes y estafadores venden tribbles como souvenir a turistas insensatos para aprovecharse del caos generado en las horas siguientes. Y así es como empieza Los Problemas con los Tribbles , cuando Cyrano Jones le regala a Uhura un tribble mientras Kirk se encuentra enfrascado en un conflicto administrativo. Problemas por Triplicado , de La Serie Animada, es una secuela directa de aquel episodio (ambos escritos por el autor de sci-fi David Gerrold ) y Juicios y Problemas con los Tribbles un homenaje donde los personajes de Espacio Profundo Nueve son insertados digitalmente en el episodio original.

Momento inolvidable: En el episodio de DS9, la respuesta de Worf cuando le preguntan por qué los antiguos Klingons eran tan diferentes: "No es algo que hablemos con extranjeros".

