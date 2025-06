El insólito universo cinematográfico del director de 'Harta'. Casi 20 películas y series poniéndose peluca e imitando a su madre

Si bien no es demasiado conocido fuera de las fronteras de Estados Unidos, como creativo y productor Tyler Perry ('Harta') ha monopolizado todo un sector demográfico del público: la población afroamericana. Durante tres décadas ha hecho producciones por y para ese gran sector de la audiencia. De hecho, posee parte de BET+, la plataforma de streaming del canal orientado para el público negro más importante del país.

Pero quizás la faceta más popular de Tyler Perry no es la creación de series como 'Sistas' o dirigir películas como la ya nombrada ‘Harta’. Durante 26 años Perry ha montado su propio universo cinematográfico que no tiene nada que envidiar al de Marvel con catorce películas, cinco series y una decena de obras de teatro, sketches y otras actuaciones. Y la “culpa” la tiene su madre y su tía.

O al menos una culpa indirecta ya que Madea surgió a medio camino entre la imitación y el homenaje a estas mujeres de la vida de Perry. Unas mujeres que, de algún modo, encapsulaban cierto tópico de “la madre/abuela afroamericana”, llevada a la comedia, con la que toda una generación y más pudiesen sentirse identificados.

Abuela de la vieja escuela

Esa cercanía aún en la parodia clara, esa sensación del espectador de pensar que esa mujer podría ser perfectamente su propia madre o abuela o, al menos, la de algún conocido, esa, en definitiva, familiaridad fue la clave del éxito. Así lo asegura el propio Perry en una entrevista con NPR:

"Pensé que debía imitar a la persona más divertida que conozco y ella es la exacta versión para todos los públicos de mi madre y mi tía y me encantó tener una oportunidad de rendirles homenaje. Es fuerte, ingeniosa, cariñosa, quiero decir, tal como era mi madre antes de morir. Te podía pegar una paliza, pero se aseguraba que llegase la ambulancia a tiempo para que pudieran volver a poner el brazo en su sitio, ¿sabes lo que digo? Porque el amor estaba dentro de todo eso. Sé que suena raro, pero esa es la mentalidad de la vieja escuela. Es por lo que creo que le personaje es tan popular, porque mucha gente echa de menos ese tipo de abuela, todos se preocupan tanto por ser políticamente correctos que ya no existe eso."

Además, ese cóctel estaba claramente inspirado en grandes referentes como Eddie Murphy. Ver al actor y cómico encarnando a la familia Klump de ‘El profesor chiflado’ supuso la chispa que necesitaba. Dicho y hecho: peluca, maquillaje, kilos de desparpajo y el 28 de septiembre de 1999 los escenarios de Chicago acogían el estreno de ‘I Can Do Bad All by Myself’, la primera aparición oficial de Madea. La historia giraba en torno a la nieta de esta que va a vivir junto a su sobrina en la casa de la matriarca en medio de un amargo divorcio.

El personaje gustó lo suficiente y tuvo tal éxito que se sucedieron diferentes obras teatrales y musicales (cinco en seis años) que pronto recibieron una contrapartida cinematográfica. En 2005 se estrenaba ‘Diario de una chiflada’ (Diary of a Mad Black Woman), que adaptaba libremente la obra homónima de teatro. Fue número 1 de taquilla en su fin de semana de estreno y logró recaudar más de 9 veces su modesto presupuesto (5,5 millones de dólares).

A partir de ahí se sucedieron las películas cada pocos años demostrando tener un público fiel que no defraudaba en taquilla. Como muestra, la última en estrenarse en cines, ‘A Medea Family Funeral’, recaudó globalmente casi 75 millones de dólares frente a un presupuesto de 20. Cifra cuya inmensa mayoría pertenece, como podéis imaginar, a la taquilla estadounidense siendo un porcentaje bastante pobre el correspondiente al ingreso internacional.

Pero la presencia de Medea no solo se quedó en cine y en teatro. El personaje era popular y eso propiciaba no solo cameos, sino también spin-ofis televisivos como ‘House of Payne’ o ‘Meet the Browns’ (que surge de la película homónima), entre otros. Prácticamente una veintena de películas y series sin visos de parar en un futuro próximo.

Al menos, si el reciente escándalo sexual protagonizado por Tyler Perry (acusado de asalto por un miembro del reparto de 'Oval') no lo evita. Ahora, en plena ola de éxito de 'Harta', en dos semanas llega a Netflix la nueva cinta: ‘Una gran boda en las Bahamas con Madea', la película número 14 de este universo cinematográfico de Madea. Ni los Morancos hicieron tanto con Omaíta.

