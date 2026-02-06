Por si el regreso de 'Scrubs' no fuese bastante, su creador está a punto de estrenar otra comedia. La protagoniza Steve Carell y este es su tráiler

Seguramente muchos de los habituales de por aquí estaréis deseando ver el regreso de una de las series médicas más divertidas de lo que llevamos de siglo. Y es que 'Scrubs' regresará con una nueva temporada a finales de este mes de febrero... pero en lo que esperamos que llegue el momento de catarlo en España, tenemos también a punto de llegar la nueva comedia de su creador, Bill Lawrence.

Y es que el 9 de marzo HBO Max estrenará 'Rooster', comedia protagonizada por Steve Carell como un escritor que decide involucrarse un poco más en la vida de su hija (Charly Clive), una profesora universitaria en plena crisis personal (y profesional). Para abrir algo de apetito, ya podemos ver un primer tráiler de la serie.

El chulito

Junto a Carell y Clive, la serie cuenta en su reparto con Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai. Además (y algunos ya les podemos ver en el tráiler) participan como recurrentes Annie Mumolo, Connie Britton, Robby Hoffman y Scott MacArthur.

La serie, que consta de diez episodios, está cocreada por Bill Lawrence y Matt Tarses, colaborador habitual de Lawrence cuyo trabajo reluce tanto en 'Scrubs' como en 'Mono malo' (cuya temporada 2 está pendiente de estreno), por ejemplo.

Como digo, 'Rooster' y 'Scrubs' no son las únicas comedias que Lawrence estrena este año. Ahora mismo está en emisión la temporada 3 de 'Terapia sin filtro' y este verano veremos la cuarta de 'Ted Lasso' (a pesar de que hace tiempo se retiró de la sala de guionistas).

