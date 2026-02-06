Esta adaptación fue un fracaso en cines hace 20 años, pero Disney+ ya prepara su remake en forma de serie con el director de 'The Amazing Spider-man'

Cuando Christopher Paolini escribió 'Eragon' copó todos los titulares de prensa del momento. Y era normal: había empezado a escribir su novela a los 15 años y la había publicado nada más cumplir los 18, todo un prodigio y un portento... cuya prosa se nota que es un adolescente, a quién vamos a engañar. Eso no impidió que vendiera una auténtica barbaridad (más de 24 millones en todo el mundo) y que, por supuesto, tuviera su correspondiente trilogía y la adaptación cinematográfica en 2006.

Zaragoza, en pleno Eragon

Aquella película, que costó 100 millones y recaudó 250, no dio lugar a las dos secuelas que Paolini esperaba debido a su fracaso crítico y su decepción en taquilla. Así, el autor volvió a escribir novelas del ciclo El Legado para sus cada vez más decrecientes fans, hasta que en 2021 publicó en Twitter el mensaje #EragonRemake, esperando llamar la atención de Disney. Y para sorpresa probablemente de él mismo, lo ha conseguido.

Tras años sin saber nada del proyecto, que había quedado un poquito olvidado, Variety ha anunciado que la serie de televisión que volverá a adaptar el primer libro sigue adelante: aunque se anunció en 2022, han cambiado los showrunners. Todd Harthan ('High Potential', 'Psych'), en particular, será el co-creador de la serie, y el showrunner junto a Todd Helbing ('The Flash', 'Superman y Lois'). Pero, además, tendrá un gran nombre junto a ellos.

El nuevo productor ejecutivo de 'Eragon' será el mismísimo Marc Webb, director de 'The Amazing Spider-man', '500 días juntos' y, eh, 'Blancanieves', que guiará a los creadores. Disney+, después del bombazo que ha sido 'Percy Jackson', se va a aferrar a cualquier nueva franquicia juvenil tratando de aumentar los billetes en sus arcas. A priori parece que el mundo, en general, se ha olvidado de 'Eragon', pero nunca se sabe cuándo puede volver la pasión por los dragones.

