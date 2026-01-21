La temporada 2 de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' se despide con sorprendente giro que ni siquiera su protagonista vio venir: "En realidad lo cambia todo"

La segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' nos ha metido en el Mar de Monstruos mientras Percy y compañía buscaban el Vellocino de Oro. Las apuestas estaban muy altas para poder salvar el Campamento Mestizo (y defenderse de la que está liando Cronos con los semidioses renegados).

Y aunque la serie de Disney+ se mantiene fiel a los libros de Rick Riordan, en ocasiones se desvía un poquito para pegarnos alguna de otra sorpresa. Tanto, que lo nuevo de 'Percy Jackson' ha venido con un giro inesperado para Walker Scobell, el propio Percy.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre el final de la segunda temporada de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo'

Tenía que pasar

Ya durante esta temporada se ha ido dando muchísima importancia a Thalia, la hija de Zeus que se sacrificó para que Annabeth y Luke pudieran llegar al Campamento Mestizo hace años. Fue convertida en árbol y se encargó de proteger la barrera del lugar, pero cuando este árbol fue envenenado por Luke al inicio de la temporada el Vellocino parecía la única manera de salvarlo.

Los lectores de los libros ya sabían que podían esperar el retorno de Thalia, pero la serie de Disney+ lo ha desarrollado de una manera un tanto diferente. Y es que una vez que nuestro grupillo de semidioses recuperó el Vellocino, Annabeth entendió que podría traer de vuelta a su hermana adoptiva con él.

Así que la segunda temporada de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' por fin ha traído a la hija de Zeus de vuelta, aunque con un giro: su transformación en árbol no fue un regalo sino un castigo. Hasta el momento siempre habíamos creído que Zeus la transformó porque había sido herida pero, como el propio Caronte reveló, fue porque Thalia se había negado a luchar en la guerra contra Cronos.

"Tiene sentido", dijo Scobell a The Wrap. "Es uno de esos giros que me encantan. Y creo que es una de esas cosas que, como lector de los libros, las ves y no sientes que haya cambiado todo. Porque en realidad lo cambia todo, pero no es una de esas cosas vitales para la historia. Lo vuelve mucho más... estoy buscando una palabra que no sea "dramático", pero prepara las cosas para la tercera temporada"

La tercera temporada de la serie ya está en producción, y promete ser muy movidita. El propio Scobell ha ido dejando caer detalles sobre el rodaje y sobre cómo algunas escenas nos van a tener tirándonos de los pelos, ya que quizás esa es la temporada de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' en la que las cosas se ponen definitivamente serias.

"Se me ha quitado un buen peso de encima. Pero a la vez, la temporada 3 es...(...) estamos básicamente haciendo el libro" explicó el actor. "Ya está escrito casi a la perfección para una adaptación. Por ejemplo, los cambios en el final de la segunda temporada. Es diferente que en el libro, tienes que subir las apuestas, pero con la temporada 3 ya están altísimas así que no tenemos que cambiar nada".

En Espinof | Si 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' no es suficiente, aquí van 3 fantásticos animes mitológicos con grandes héroes, criaturas monstruosas y dramas griegos

En Espinof | Rick Riordan, sobre la adaptación de sus libros de 'Percy Jackson' a TV: "Dejaríamos muchas cosas si tuviéramos tiempo y dinero infinitos"