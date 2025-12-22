'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' ya ha sentado las bases de la profecía que marcará el destino de la serie. Cambiará por completo el rumbo de los protagonistas

Además de una reivindicación tardía de una saga que no se trató como merecía en Hollywood, 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' es uno de los mayores triunfos recientes de Disney+. Lo que empezó como un cuento que Rick Riordan improvisaba para su hijo antes de dormir se convirtió en una pentalogía superventas, después en dos películas fallidas y después en una serie que ha logrado lo que parecía imposible: reconciliar a los fans con la adaptación y transformar una vieja deuda en una franquicia sólida.

Tras una exitosa primera temporada, la segunda afronta ahora un reto mayor: dejar de ser la sorpresa y empezar a construir una dinastía. Con un salto evidente en ambición, escala y riesgo creativo, la serie regresa al Campamento Mestizo con escenarios más grandes, conflictos más oscuros y personajes que ya no son principiantes ni dentro ni fuera de la ficción.

La profecía empieza a cumplirse

Un elemento que empieza a tener muchísimo peso en la serie es la profecía que subyace a toda la saga. En los libros de Rick Riordan, la llamada Gran Profecía es algo que late desde 'El ladrón del rayo' hasta 'El último héroe del Olimpo', donde finalmente se cumple con la batalla final que decide el destino de los dioses y los titanes. Esta manera de hablar sobre el destino -que apunta a que un semidiós alcanzará los dieciséis años contra todo pronóstico- define no solo el arco de Percy, sino a la línea narrativa de toda la franquicia.

Ese trasfondo es mucho más que un guiño a los lectores, porque la profecía se deja entrever antes de tiempo y con más claridad que en los libros. De hecho, esto no saldrá en la última temporada, sino que se sitúa ya como una pieza crucial en el conflicto central.

Desde el punto de vista emocional, la importancia de la profecía también cambia la manera en que los protagonistas interactúan con sus padres. Una especie de reconocimiento que prepara el terreno para que los protagonistas se enfrenten a decisiones más importantes en función del destino que se avecina para todos.

Además, el rol de antagonistas como Luke se intensifica en relación a esa profecía, que los fans de la saga conocen bien y que sin duda definirá el final de la serie también. Será algo que obligará a los personajes a reflexionar sobre su lealtad y su identidad de aquí en adelante.

En Espinof | Después de esperar tantos años, por fin existe una adaptación de 'Percy Jackson' que, para mí, está a la altura de la saga escrita por Rick Riordan

En Espinof | Percy Jackson no es el típico héroe de otras historias y eso es genial. Según los protagonistas de la serie de Disney "su peor defecto es que moriría por sus amigos"