Disney+ acaba de estrenar los nuevos episodios de una de sus mejores series. Un equilibrio perfecto entre acción, romance y traición

La segunda temporada de 'The Artful Dodger', que acaba de estrenarse en Disney+, confirma algo que ya intuíamos: que esta serie es una propuesta con identidad propia. Ahora que los espectadores ya conocemos las reglas del juego, la historia se permite ir un paso más allá y empujar a su protagonista a una zona más incómoda.

Jack Dawkins ha dejado de ser solo el pícaro carismático que sobrevive gracias a su ingenio y se convierte en un personaje atrapado entre tres fuerzas que tiran de él en direcciones opuestas: su pasado como ladrón, su presente como cirujano en la colonia australiana y un futuro que parece empeñado en no dejarle elegir quién quiere ser.

Dos pilares fundamentales

Después de una estupenda primera temporada, la puesta en escena continúa apostando por el exceso -hay ecos claros de Guy Ritchie, un arranque marcado por 'Song 2' de Blur y un ritmo que prima el impacto visual-, pero esta vez el espectáculo no se queda en la superficie. La temporada 2 gana en ambición emocional y moral, explora tensiones de clase, relaciones de poder, contradicciones y decisiones que ya no salen gratis.

Lo que en la primera temporada era una relectura juguetona de Dickens aquí se transforma en un drama de aventuras más complejo, que amplía su universo y obliga a sus personajes a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Si la primera nos enganchó por su tono ligero y su energía, esta segunda merece la pena porque profundiza en todo lo que hacía interesante la serie.

La relación entre Jack Dawkins y Norbert Fagin sigue siendo el corazón de 'The Artful Dodger'. La química entre Thomas Brodie-Sangster y David Thewlis convierte cada intercambio en un pequeño campo de batalla afectivo donde hay cariño, dependencia, manipulación y una idea retorcida de familia que nunca termina de ser del todo sana. Esa ambigüedad es la que sostiene muchas de las mejores escenas de la temporada.

Por otro lado, el romance entre Jack y Lady Belle Fox funciona como el otro gran motor del conflicto. La serie insiste en la fricción entre los deseos personales y las ambiciones profesionales de ambos, empujando la relación a un terreno donde los silencios, los celos y los secretos actúan como detonantes. Hay momentos que rozan la comedia romántica, pero también una conciencia clara de que este vínculo no puede sostenerse sin consecuencias en un entorno tan hostil.

Uno de los grandes aciertos de la temporada es el equilibrio entre géneros. 'The Artful Dodger' se mueve entre la aventura, el drama médico y el romance sin encasillarse del todo en ninguno. Y los cambios de tono son constantes gracias a un reparto que sabe navegar esos giros, dando pie a un vaivén que acaba convirtiéndose en parte de la personalidad de la serie.

La segunda temporada ensancha este mundo tanto en lo visual como en lo temático y vemos una Port Victory más viva y marcada por las tensiones de clase, la política colonial y los prejuicios sociales que atraviesan a sus personajes. Además, los secundarios ganan peso y aparecen nuevas amenazas que ya no hacen depender todo del carisma de Jack. El resultado es una serie más coral, más ambiciosa y que nos deja con la sensación de que, si sigue así, lo que está en juego irá a más.

