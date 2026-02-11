¡Rumbo a la Grand Line! La temporada 2 de 'One Piece' leva anclas con un fantástico tráiler que promete un regreso explosivo a Netflix

Gigantes, dinosaurios, un reno parlante y muchos más enemigos para los Sombrero de Paja. La temporada 2 de 'One Piece' viene calentita y promete muchísima acción para Luffy y compañía en esta nueva etapa de su travesía, y se nota que en Netflix están poniendo toda la carne en el asador.

La primera temporada de 'One Piece' ya demostró que sus responsables se manejaban de miedo en el mundo de Eiichiro Oda, y los avances de Netflix para los siguientes capítulos quieren mantener alto el listón con esa combinación entre realista y campy sin complejos.

Poquito a poco hemos podido ver más vistazos, pero con el estreno de la segunda temporada de 'One Piece' programada para el próximo 10 de marzo, ahora Netflix ha dejado ver el tráiler más completo hasta la fecha con un montón de referencias jugosísimas para los fans del anime.

Loguetown, Twin Cape, Whiskey Peak, Little Garden, Drum Island... ya se han dejado ver oficialmente todas las localizaciones que visitaremos en esta segunda temporada. También, tenemos vistazos oficiales a Jeff Ward como Buggy, que está de regreso, Yonda Thomas como Igaram, Katey Sagal como la doctora Kureha, Rob Colletti como Wapol, y Mark Karelik como el doctor Hiriluk, además de los miembros principales de Baroque Works, la organización de mercenarios que servirán de principales antagonistas.

Mientras tanto, la tercera temporada de 'One Piece' ya está en marcha y en producción, con lo que por lo menos tenemos eso asegurado. Esperemos que esta segunda temporada del live action salga igual o mejor que la primera y Netflix decida dejarnos un poco más a bordo del Going Merry.

