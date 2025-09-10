No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)

Durante muchos años pareció que era prácticamente imposible hacer una buena adaptación en acción real de un manganime, y gran parte de la culpa la tuvo la nefasta 'Dragonball Evolution'.

En los últimos años, por suerte, hemos tenido varios remakes bastante apañados y otros muy brillantes que por fin han ido rompiendo la maldición y demostrando que los buenos live action de anime son posibles.

Yu Yu Hakusho

Netflix ha encontrado un filón tremendo con los remakes de acción real, y 'Yu Yu Hakusho' ha terminado siendo una introducción ideal para meternos a esta historia de fantasía urbana y fantasmas de Yoshihiro Togashi.

Aquí tenemos a Yusuke Urameshi, un adolescente macarra que no deja de meterse en problemas. Un día salva a un niño de morir atropellado y muere, pero como ha fallecido haciendo una buena acción y antes de cuando le tocaba, en el Mas Allá no saben qué hacer con él. Así se convierte en un detective sobrenatural que resuelve casos relacionados con el mundo de los espíritus.

Disponible en Netflix

Detective Pikachu

Vale, 'Detective Pikachu' técnicamente adapta un videojuego de la franquicia, pero sí que ha sabido plasmar muy bien el mundo que conocemos a través de las películas y series de anime. Especialmente trayendo a la vida a los Pokémon con un equilibrio entre cartoon y realismo y muchísimo sentido del humor.

La película se centra en Tim Goodman, hijo de un famoso entrenador y detective, Harry Goodman. Cuando este desaparece, Tim se encuentra con el Pikachu de su padre y ambos unen fuerzas para tratar de descubrir qué ha sido de Harry.

Gintama

Si no sabemos por dónde pillar la serie de anime con sus chopocientos capítulos, el live action de 'Gintama' es una opción ideal y que pilla perfectamente su humor caótico y ridículo. La película en concreto adapta el Arco Benizakura, uno de los preferidos de los fans y con muchísima acción y comedia para parar un tren.

'Gintama' se ambienta en un Japón alternativo que fue conquistado por aliens, y se centra en un samurái llamado Gintaki Sakata que trabaja en todo tipo de encarguillos para ganarse la vida junto con sus compañeros Shinpachi Shimura y Kagura.

Disponible en Filmin y Amazon Prime Video

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi

El creador de 'Alice in Borderland', que también tiene un fantástico live action que sigue acumulando temporadas, se marcó esta aventura entre zombies con 'Zom 100'. En 2023 se estrenó tanto una adaptación a anime con una en acción real, entre pitorreo, zombies y una brutal escena con un tiburón que rivalizaba con 'Megalodon 2'

Esta comedia de zombies sigue a Akira Tendo, un chaval explotado con una vida gris y asquerosa. Pero cuando explota el apocalipsis zombie, Akira Tendo empieza a vivir de verdad y decide cumplir una lista de deseos con cosas que quiere hacer hasta que la espiche inevitablemente.

Disponible en Netflix

One Piece

A Hollywood le ha costado dar con la tecla, y especialmente después de algunos otros remakes nefastos de Netflix como 'Cowboy Bebop', pero finalmente la plataforma se coronó con la adaptación en acción real de 'One Piece'. Entre un reparto bien buscado, la supervisión del creador original y una inversión millonaria, se nos ha quedado una serie bien maja que sirve de puerta de entrada para aquellos más reacios a meterse en un anime tan largo.

'One Piece' es la historia de Monkey D. Luffy, un chico con un cuerpo de goma que sueña con convertirse en el Rey de los Piratas. Para ello se lanza al mar en busca de aventuras, y el primer paso es reunir a una tripulación.

Disponible en Netflix

